應中共中央政治局委員、中國外交部長王毅邀請，德國外交部長瓦德富爾訪問中國，此行以加強中德、中歐經貿合作為重點。

德國外長訪問中國，聚焦經貿合作。（圖：中國外交部）

王毅周一（8 日）在北京同瓦德富爾舉行會談，王毅表示，中德應承擔起大國責任，本著相互尊重態度，跨越社會制度和歷史文化差異，建構起更為成熟的積極互動模式和更加穩定的雙邊政策框架。

王毅強調，希望德國更加客觀理性看待中國，堅持中德夥伴關係定位，視中國發展為深化合作的機遇、互利共贏的動力，共同推動中德全方位戰略夥伴關係實現穩定健康發展。

中國商務部部長王文濤也會見了瓦德富爾，雙方就中德、中歐經貿關係深入交換意見。

王文濤指出，當前部分經貿問題存在政治化、泛安全化傾向，全球產業供應鏈的安全與穩定正受到嚴重干擾。中方重視德方在出口管制、安世半導體等問題上的關切，並在稀土等領域逐步適用通用許可制度，已對安世半導體相關晶片採取出口許可豁免措施，努力維護全球產供鏈的穩定暢通。

王文濤特別提到，目前亟需荷蘭政府停止不當行政干預，迅速推動半導體供應鏈回歸穩定，以防對全球汽車與消費品產業造成更大風險。

瓦德富爾在會談中表示，德方願加強與中方的對話溝通，深化務實合作，妥善處理分歧，共同維護自由貿易與以規則為基礎的多邊貿易體制。