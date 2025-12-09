鉅亨網編譯陳韋廷 2025-12-09 09:00

當特斯拉 (TSLA-US) 執行長馬斯克今年 7 月在孟買展廳親自展示 Model Y 時，印度消費者或許未曾想到，這場耗資 30 億美元的「東方冒險」將以半年僅賣出 157 輛的成績慘淡收場。

特斯拉印度夢碎！157輛銷量撞碎2500輛雄心 70%起跳的關稅與基建落後成致命枷鎖（圖：Shutterstock）

印度《經濟時報》報導，特斯拉印度官網雖高調宣稱「今年內銷售 2500 輛」，現實卻是實際銷量不到目標的 6.3%，與最初雄心形成極大反差。

在孟買豪華展廳內，特斯拉 Model Y 標價高達 6.7 萬美元，相當於印度人均 GDP 的 12 倍。這個價格是本土電動車塔塔 Nexon EV(約 1.8 萬美元) 的 3.7 倍，甚至超越賓士 EQA(約 5.5 萬美元)。

印度政府設置的 70%-100% 進口關稅築起無形高牆，迫使特斯拉將美國售價 4 萬美元的車型硬生生漲價 67%。

印度知名汽車雜誌《Autocar India》主編 Hormazd Sorabjee 說：「當消費者發現花同樣的錢能買到德系豪華品牌時，特斯拉的定位顯得格外尷尬。」

慘淡銷量印證了市場的殘酷。今年前 11 個月，賓士、BMW、奧迪在印度合計賣出 4000 輛電動車，比亞迪等中國品牌更創下 6 萬輛紀錄，而特斯拉 157 輛的成績單，連印度電動車總銷量 82 萬輛的零頭都搆不上。

在印度首都新德里街頭上，這座擁有 3000 萬人口的超級都市的公共充電樁僅 132 個，電動車與充電樁比例高達 235:1。特斯拉在印度僅有的 2 座超級充電站如同孤島，興建中的 2 座也難以涵蓋廣闊國土。

孟買高檔社區住戶受訪時說：「加油站隨處可見，但找不到充電樁讓我不敢嘗試。」新德里計程車司機也說：「我們習慣隨時加油，誰知道下一個充電站在哪裡？」

報導指出，這種基建困局背後是根深蒂固的消費慣性。印度交通部數據顯示，今年前 10 月新德里新增機動車輛中，電動車佔比不到 10%。此外，特斯拉在印度犯下雙重戰略失誤。當本土品牌推出多款 2 萬美元級電動車，特斯拉僅提供單一車型 Model Y，交貨週期長達 6 個月。更致命的是錯過政策窗口期。今年 3 月印度將整車進口稅降至 15%，條件是承諾數十億美元本地建廠，但特斯拉最終選擇支付 70% 關稅直接進口，坐視比亞迪利用政策搶佔印度市場。

新德里政策研究中心研究員 Amit Kaushik 指出，所有跨國車廠的通病就是既不願承擔關稅成本，又拒絕本土化生產，在印度這個價格敏感市場必然碰壁。

當上月新德里連續 30 天空氣品質指數突破 400(嚴重污染)，印度政府推廣電動車的決心愈發迫切。

依照莫迪政府「自力更生印度」計畫，2030 年新車電動化率目標為 30%，但現實卻相當驚人，目前電動車僅佔乘用車市場 2.8%，其中塔塔、馬恆達等本土品牌壟斷 95%。

印度政府雖免除電池原料關稅並撥款建樁，但進展緩慢。班加羅爾能源研究所報告顯示，印度現有充電樁僅能滿足 2% 電動車需求，電力短缺更令情況雪上加霜。今年夏季輪流停電，工廠被迫減產 40%。