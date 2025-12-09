鉅亨網編輯林羿君 2025-12-09 06:50

知名科技分析師、投行 Wedbush Securities 董事總經理丹 · 艾夫斯（Dan Ives）8 日將蘋果 (AAPL-US) 目標股價上調至 350 美元，較目前股價高出約 26%，並指出蘋果在 2026 年將進入「AI 革命」階段。

艾夫斯唱多蘋果：明年邁入真正AI革命 股價再漲26%。(圖:shutterstock)

今年以來，蘋果累計上漲逾 14%，同時期那斯達克 100 指數的報酬率則逾 22%。

艾夫斯表示，蘋果目前的表現「超出了華爾街的預期」，尤其是在 iPhone 17 方面，關鍵的中國市場表現尤為強勁，加上該公司在 AI 領域的加速發展，是他上調目標價的核心催化劑。

艾夫斯也認為，2026 年將是蘋果真正邁入人工智慧革命的一年，這與他長期以來提出的「消費級 AI 革命」的觀點一致，他預測硬體超級週期將使蘋果未來多年持續引領消費科技領域。

蘋果 Phone 17 系列智慧型手機取得了亮眼的銷售表現。根據研究公司 Counterpoint 上個月公佈的數據顯示，10 月 iPhone 占中國智慧型手機銷量的四分之一，銷量較去年同期成長 37%。

此外，艾夫斯對 AI 熱潮依舊秉持樂觀態度，但他強調，這場革命的基礎設施是建立在輝達 (NVDA-US) 的晶片之上。他曾表示：「這是輝達的世界，其他所有人都在付租金，這突出了供需失衡，晶片的需求超過了供應的 12 倍。」

艾夫斯不只一次表示，市場正處於「第四次工業革命」的早期階段。他以生動的比喻來描述當前的「風險偏好型」 市場環境：如果人工智慧牛市派對從晚上 9 點開始，那麼目前只是晚上 10 點 30 分，預計將持續到凌晨 4 點。