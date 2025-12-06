AI教父：Google正超越OpenAI、我猜Google會贏
據《商業內幕》周五 (5 日) 報導，被譽為「AI 教父」的 Geoffrey Hinton 認為，Google 在 AI 競賽中趕上來是遲早的事。這位多倫多大學榮譽退休教授、Google Brain 前研究員指出，Google 正開始超越 OpenAI。
「我認為，Google 花了這麼長時間才超越 OpenAI，這其實更令人意外，」Hinton 表示。
Google 剛推出廣受好評的 Gemini 3，部分科技界人士認為這次更新已讓 Google 超越 OpenAI 的 GPT-5。Google 的 Nano Banana Pro AI 圖像模型也大受歡迎。三年前 ChatGPT 發布時 Google 據報曾進入「紅色警戒」狀態，如今情勢逆轉，輪到 OpenAI 感到緊張。
除了 Gemini 3 成功推出，Google 股價還受到另一利多激勵：市場傳出 Google 可能與 Meta(META-US) 達成數十億美元交易，供應自家 AI 晶片。
Hinton 認為，自製晶片是 Google 的一大優勢。結合優秀的研究人員、大量數據和數據中心，他給出明確預測：「我猜 Google 會贏。」
