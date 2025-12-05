鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2025-12-05 16:30

中國 A 股三大指數今 (5) 日開低走高後齊步收揚，上證指數(SSEC) 結束連 3 日走跌頹勢，收復 3900 點大關，主要受到國內晶片製造商前景重燃市場樂觀情緒提振，中國股市小幅走高，但周線仍收黑。

〈陸股盤後〉晶片業前景提振樂觀情緒 滬指終止連3黑 重返三千九大關（圖：Shutterstock）

滬指今日收高 0.7% 至 3902.81 點，深證成指 (SZI) 收漲 1.08% 至 13147.68 點，創業板指收紅 1.36% 至 3109.3 點，滬深兩市成交額人民幣 1.73 兆元，較上一交易日放量 1768 億元。

‌



盤面上，保險、證券等大金融族群午後異軍突起，瑞達期貨、中銀證券、贏時勝等漲停，福建族群再掀漲停潮，廈門港務、太陽電纜等 10 餘檔漲停，海欣食品 8 個交易日內七度亮燈，商業航太概念反覆活躍，順灝股份 6 個交易日內五度漲停，龍洲股份連 3 日漲停，CPO、銅纜高速連接、工業金屬等漲幅居前，可控核融合概念表現強勢，國機重裝、寶勝股漲停。

下跌族群方面，醫藥類股表現疲軟，廣濟藥業、粵萬年青下挫，銀行、影視院線等族群亦跌幅居前。

根據 Wind 統計數據，滬深兩市及北交所共 4384 檔股票上漲，974 檔下跌，平盤有 93 檔。另據大智慧 VIP，滬深北三市共 111 檔股票漲幅在 9% 以上，5 檔跌幅在 9% 以上。

東莞證券表示，市場在經歷充分整理後可望迎來結構性的修復機會，且當前許多族群已顯現出一定的估值吸引力，中長期配置價值逐步提升。

光大證券指出，昨 (4) 日指數量縮探底回升，成交額創近期新低，較為契合「低量見低價」 的經典量價訊號特徵，指數接下來有望迎來反彈。