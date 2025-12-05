鉅亨網編譯陳韋廷 2025-12-05 12:10

香港恒生科技指數 (HSTECH) 自 10 月初以來一度下挫約 20%，但中國南向資金以及以恒生互聯網 ETF、恒生科技指數 ETF 等 ETF 為代表的主力資金卻呈現出越跌越買的態勢，逆勢抄底背後有著多方面的考量。

越跌越買！恒科十月初以來曾暴跌20% 相關ETF份額卻暴增116億份 誰在抄底？（圖：Shutterstock）

今年截至 12 月 1 日為止，中國南下資金淨流入規模年增 93% 至人民幣 1.3 兆元左右，成為支撐港股今年整體表現較好的關鍵力量，而南下資金佔香港主機板成交額的比例，已從 2024 年底的 25% 一度攀升至近四成，目前仍穩定在三成左右，對港股定價的影響力與日俱增。

‌



從資金組成來看，主動型公募基金總規模雖從 2024 年底 1.44 兆元成長至目前的 2.12 兆元，但扣除指數上漲帶來的淨值增長後，實際淨流入港股的增量不足 1000 億元，而以 ETF 為代表的被動型公募資金，總規模從同期的 2.2 兆元持續成長至 3.6 兆元，剔除股價因素，貢獻南下資金至少四分之一的增量，成為逢低搶進陣營中重要的主力軍。

以恒生科技指數 ETF 為例，流通份額從年初的 370 億份激增至目前的 634 億份，流通規模從 221 億元膨脹至 478 億元，尤其在 10 月以來的調整中，累計淨增份額達 116 億份，較 9 月末倉位增加超過 20%。

中國港股 ETF 規模的快速擴張，與中國國內寬鬆的貨幣政策環境有關，在銀行存款利率持續下行背景下，部分儲蓄資金透過 ETF 等管道分流至權益市場。

截至今年第三季，被動型公募佔南下資金存量的比例已達 9.2%，首次超越主動型公募的 9.1%，這一結構變化在 A 股是 2024 年第三季度出現的。

不同於中國資金火熱湧入，外資則尚未大規模回流港股。根據 EPFR 數據，年初以來海外被動資金雖有整體流入，但近期海外主動資金對中國市場的回流並不持續，對港股配置仍處於大幅低配狀態。

高盛亞洲報告指出，目前外資對港股的配置比例僅 12%，遠低於其在中國資產中 25% 以上的合理權重，意味著未來理論上仍有一半左右的部位存在回補空間。

港股恒科指數在今年 10 月前一度大漲 50%，表現名列全球主要股市前茅，但隨後市場急轉直下。本輪下跌與美元流動性階段性收緊直接相關，因港元實施聯繫匯率制度，海外美元流動性變化對港股影響較大。

美國聯邦政府 10 月陷入停擺，直至 11 月 12 日才臨時結束，期間通膨、非農業就業等關鍵經濟數據缺失，市場對聯準會 (Fed)12 月降息預期從近 100% 驟降至 40% 以下，美元指數自 10 月初起持續走強，全球美元流動性短暫收緊，給港股帶來下行壓力。

不過，近期多位有投票權的 Fed 核心官員釋放鴿派訊號，且下任主席熱門人選、白宮國家經濟委員會主任哈塞特若當選，他主張透過減稅、去監管提高供給抑制通膨，對通膨容忍度高，公開主張未來一年降息 1 至 1.15 個百分點，支持降低巴塞爾協議槓桿水平，對股市下跌敏感傾向干預。

除流動性外，港股基本面取決於中國宏觀經濟走向。今年 7 月「反內捲」政策進入落地實施階段，推動經濟從反通膨走向溫和通膨周期，政策實施數月效果初顯，規模以上工業企業利潤連兩月高速增長，10 月消費端 CPI 表現優於預期。

此外，港股估值處於全球主要市場窪地，截至 12 月 2 日，恆生科技本益比僅 23.6 倍，低於其五年估值中位數及同類科技股指水準。

港股 AI 領域也頗具看點，恒指和恒生科技最大權重為阿里巴巴，還有騰訊、美團等科技巨頭。這些網路龍頭在 AI 領域持續取得技術突破，以阿里巴巴為代表的中國核心 AI 企業普遍選擇開源大模型技術路線，與海外閉源模式形成對比。