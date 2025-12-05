哈佛民調：59%美國年輕人認為AI威脅就業前景

鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-12-05 08:31

據《Business Insider》周五（5 日）凌晨報導，由美國哈佛大學進行的哈佛青年民調（Harvard Youth Poll）顯示，大量美國年輕人擔憂人工智慧（AI）會影響自己的未來。

59%美國年輕人認為AI威脅就業前景。（圖：Shutterstock）

在 18 至 29 歲的受訪者中，59% 受訪者認為 AI 會影響自己的就業前景，其中 26% 認為 AI 的威脅嚴重，33% 認為威脅較小。另有 23% 受訪者完全不擔心 AI。

41% 受訪者認為 AI 會讓未來的工作變得更缺乏意義，僅 14% 認為 AI 會讓工作更有價值。

同樣地，44% 受訪者擔心 AI 會減少自己的機會，只有 14% 認為 AI 能帶來新機會。

相比之下，受訪者對其他傳統就業風險的憂慮反而更低：48% 受訪者擔心外包會影響就業，31% 受訪者擔心移民有影響。

儘管如此，不少年輕人仍在使用 AI 技術或產品。35% 受訪者經常使用 ChatGPT、Claude 等大語言模型，63% 沒有使用，52% 認為 AI 有助於完成學業或工作。