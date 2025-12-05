〈美股盤後〉Meta漲超3% 標普那指連三紅 降息預期升高
鉅亨網編譯陳又嘉 綜合外電
美國股市周四 (4 日) 收盤接近平盤，標普與那斯達克指數連續第三天收漲，投資人權衡最新勞動市場報告與其他經濟數據，同時在聯準會 (Fed) 下周可能降息的高度預期下，股市獲得部分支撐。
Meta(META-US) 計劃削減最多 30% 的元宇宙 (Metaverse) 預算，激勵股價漲超 3%，成為標普 500 指數重要推動力。亞馬遜 (Amazon)(AMZN-US) 股價一路走低，壓抑了標普 500 指數的漲幅。此前該電商表示，正與美國郵政署 (USPS) 討論未來合作關係，並在思考合約於明年到期前的各種選項。
由於美國政府此前停擺長達 43 天，使 11 月非農就業報告排在 Fed 12 月會議之後才公布，市場參與者只能依靠次要指標，而這些指標隨著政府資料的延遲逐步釋出，呈現出對勞動市場的複雜訊號。
美國勞工部報告顯示，初領失業救濟金人數降至三年多來最低，但分析師指出，這項下降部分可能受到感恩節假期影響。
芝加哥聯準銀行另一份報告則預估，11 月失業率維持在近 4.4% 左右。
根據 CME FedWatch 工具，市場目前預期 Fed 本月降息 1 碼的機率高達 87%，較一個月前的 68.6% 大幅上升。
美國商務部延遲公布的報告則顯示，美國 9 月工廠訂單增加 0.2%，低於市場預期的 0.5%，8 月數據也被下修至 1.3% 的增長，因關稅讓製造商承壓。
必需消費品指數下跌，是標普 11 大板塊中表現最弱之一，主要受到 Kroger(KR-US) 股價下跌拖累。這家連鎖超市企業下修年度銷售預測，且單季銷售未達預期。
本周其他重要經濟數據將於周五公布，包括商務部延遲的 9 月個人消費支出物價指數 (PCE)，這也是 Fed 最重視的通膨指標。同日，美國密西根大學也將公布 12 月消費者信心調查。
美股周四 (4 日) 主要指數表現：
焦點個股
NYSE FANG + 科技五天王漲跌互見。Meta (META-US) 上漲 3.43%；蘋果 (AAPL-US) 下跌 1.29%；Alphabet (GOOGL-US) 下跌 0.63%；微軟 (MSFT-US) 上漲 0.65%；亞馬遜 (AMZN-US) 下跌 1.41%。
費半成分股互有漲跌。輝達 (NVDA-US) 上漲 2.16%；博通 (AVGO-US) 上漲 0.11%；美光 (MU-US) 下跌 3.21%；高通 (QCOM-US) 上漲 0.098%；應用材料 (AMAT-US) 上漲 0.30%；德儀 (TXN-US) 下跌 1.36%；AMD (AMD-US) 下跌 0.74%。
台股 ADR 多收低。台積電 ADR (TSM-US) 下跌 0.85%；日月光 ADR (ASX-US) 下跌 1.56%；聯電 ADR (UMC-US) 上漲 0.25%；中華電信 ADR (CHT-US) 下跌 0.17%。
企業新聞
據《彭博》報導，臉書 (Facebook) 母公司 Meta Platforms 計劃削減最多 30% 的元宇宙預算，帶動股價上漲 3.4%。
微軟宣布，明年 7 月 1 日起調漲企業和政府客戶的 Office 軟體訂閱價格。這是微軟商用 Office 訂閱自 2022 年後再度調漲，各方案漲幅從 8% 到 13% 不等。
道瓊成分股 Salesforce(CRM-US) 股價上漲 3.7%，該公司調高 2026 財年的營收與獲利預測，預期人工智慧 (AI) 代理平台需求強勁將帶來成長。
雲端資料分析公司 Snowflake(SNOW-US) 股價大跌，因其第四季產品營收預測未達投資人原本樂觀的成長期待。
Alphabet 旗下 Google Cloud 宣布與 AI 寫程式新創 Replit 建立多年合作關係，在該領域增添對抗 Anthropic 和 Cursor 的火力。Replit 將擴大使用 Google Cloud 服務，在平台上加入更多 Google 模型。
經濟數據
- 美國 9 月工廠訂單月增 0.2%，預期增 0.5%
- 美國初領失業金人數報 19.1 萬人，預期 22 萬人
- 美國續領失業金人數報 193.9 萬人
華爾街分析
Horizon Investments 研究與量化策略主管 Mike Dickson 表示，「所有人都在等著看 Fed 會如何解讀這些數據，因為鮑爾 (Jerome Powell) 之前的談話有些偏鷹，但市場仍完全預期會降息。」
「重點是非農就業報告才是黃金標準，而我們現在沒有最新數據，因此那會決定未來利率政策走向是偏上或偏下。」
Orion 投資長 Tim Holland 表示，「今年以來市場表現不錯，尤其是 11 月下半強勁反彈，我不意外接下來市場可能會橫盤整理。」
「重大消息仍是那 1 碼的降息，但這已經被清楚暗示，我會非常驚訝如果最終沒有降息。市場已經預期它了。因此，經過 11 個月的好行情與近期一些波動後，市場可能只是休息一下，甚至休息到年底，再看 2026 年如何開局。」
Holland 補充道，「每一項告訴我們『經濟沒有崩盤』的數據，市場都鬆一口氣。即便今天的初領失業金數據受到感恩節影響，市場仍樂觀接受。我不認為在下周降息之前，會有任何數據讓 Fed 改變主意。」
數字皆為截稿前更新，請依照實際報價為主
- 想參與美股動能？懶人也會的被動投資術！
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- Yardeni堅守大膽預測：黃金、標普在2029年各奔1萬
- 摩根大通戰略性喊進 推槓鈴策略、點名3大最看好投資領域
- 法巴估標普2026年底衝7500點 歐股表現更勝一籌
- 〈美股盤後〉比特幣回神升破91000美元 道瓊漲超185點
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇