〈美股盤後〉Meta漲超3% 標普那指連三紅 降息預期升高

鉅亨網編譯陳又嘉 綜合外電 2025-12-05 05:44

美國股市周四 (4 日) 收盤接近平盤，標普與那斯達克指數連續第三天收漲，投資人權衡最新勞動市場報告與其他經濟數據，同時在聯準會 (Fed) 下周可能降息的高度預期下，股市獲得部分支撐。

標普與那斯達克指數連續第三天收漲

由於美國政府此前停擺長達 43 天，使 11 月非農就業報告排在 Fed 12 月會議之後才公布，市場參與者只能依靠次要指標，而這些指標隨著政府資料的延遲逐步釋出，呈現出對勞動市場的複雜訊號。

美國勞工部報告顯示，初領失業救濟金人數降至三年多來最低，但分析師指出，這項下降部分可能受到感恩節假期影響。

芝加哥聯準銀行另一份報告則預估，11 月失業率維持在近 4.4% 左右。

根據 CME FedWatch 工具，市場目前預期 Fed 本月降息 1 碼的機率高達 87%，較一個月前的 68.6% 大幅上升。

美國商務部延遲公布的報告則顯示，美國 9 月工廠訂單增加 0.2%，低於市場預期的 0.5%，8 月數據也被下修至 1.3% 的增長，因關稅讓製造商承壓。

本周其他重要經濟數據將於周五公布，包括商務部延遲的 9 月個人消費支出物價指數 (PCE)，這也是 Fed 最重視的通膨指標。同日，美國密西根大學也將公布 12 月消費者信心調查。

美股周四 (4 日) 主要指數表現：

道瓊指數下跌 31.96 點，或 0.0067%，收 47,850.94 點。

那斯達克指數上漲 51.04 點，或 0.22%，收 23,505.14 點。

S&P 500 指數上漲 7.4 點，或 0.11%，收 6,857.12 點。

費城半導體指數下跌 64.54 點，或 0.89%，收 7,215.97 點。

NYSE FANG + 指數下跌 5.34 點，或 0.0032%，收 16,545.43 點。

焦點個股

NYSE FANG + 科技五天王漲跌互見。Meta (META-US) 上漲 3.43%；蘋果 (AAPL-US) 下跌 1.29%；Alphabet (GOOGL-US) 下跌 0.63%；微軟 (MSFT-US) 上漲 0.65%；亞馬遜 (AMZN-US) 下跌 1.41%。

台股 ADR 多收低。台積電 ADR (TSM-US) 下跌 0.85%；日月光 ADR (ASX-US) 下跌 1.56%；聯電 ADR (UMC-US) 上漲 0.25%；中華電信 ADR (CHT-US) 下跌 0.17%。

企業新聞

據《彭博》報導，臉書 (Facebook) 母公司 Meta Platforms 計劃削減最多 30% 的元宇宙預算，帶動股價上漲 3.4%。

微軟宣布，明年 7 月 1 日起調漲企業和政府客戶的 Office 軟體訂閱價格。這是微軟商用 Office 訂閱自 2022 年後再度調漲，各方案漲幅從 8% 到 13% 不等。

道瓊成分股 Salesforce(CRM-US) 股價上漲 3.7%，該公司調高 2026 財年的營收與獲利預測，預期人工智慧 (AI) 代理平台需求強勁將帶來成長。

Alphabet 旗下 Google Cloud 宣布與 AI 寫程式新創 Replit 建立多年合作關係，在該領域增添對抗 Anthropic 和 Cursor 的火力。Replit 將擴大使用 Google Cloud 服務，在平台上加入更多 Google 模型。

經濟數據

美國 9 月工廠訂單月增 0.2%，預期增 0.5%

美國初領失業金人數報 19.1 萬人，預期 22 萬人

美國續領失業金人數報 193.9 萬人

華爾街分析

Horizon Investments 研究與量化策略主管 Mike Dickson 表示，「所有人都在等著看 Fed 會如何解讀這些數據，因為鮑爾 (Jerome Powell) 之前的談話有些偏鷹，但市場仍完全預期會降息。」

Orion 投資長 Tim Holland 表示，「今年以來市場表現不錯，尤其是 11 月下半強勁反彈，我不意外接下來市場可能會橫盤整理。」

「重大消息仍是那 1 碼的降息，但這已經被清楚暗示，我會非常驚訝如果最終沒有降息。市場已經預期它了。因此，經過 11 個月的好行情與近期一些波動後，市場可能只是休息一下，甚至休息到年底，再看 2026 年如何開局。」

Holland 補充道，「每一項告訴我們『經濟沒有崩盤』的數據，市場都鬆一口氣。即便今天的初領失業金數據受到感恩節影響，市場仍樂觀接受。我不認為在下周降息之前，會有任何數據讓 Fed 改變主意。」