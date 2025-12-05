特斯拉首闖《消費者報告》可靠度前十名

鉅亨網編譯王貞懿 綜合外電 2025-12-05 02:05

綜合外媒周四 (4 日) 報導，特斯拉 (TSLA-US) 首度進入《消費者報告》可靠度排行前 10 名，對幾年前還墊底的電動車廠來說是大翻身。

《消費者報告》指出，特斯拉組裝品質改善，加上電動驅動系統表現突出，在 26 個受測品牌中可靠度排第 9 名，比去年的第 17 名大幅進步。2022 年時，特斯拉可靠度在 28 個品牌中排第 27 名。

雖然特斯拉電控車門問題持續存在，可靠度排名仍大幅提升。《彭博》調查發現，美國監管機構收到數百起車門系統的消費者投訴，特斯拉占最多。這項技術目前在汽車業已很普遍。

老車款反而加分

特斯拉因為車款設計沒更新被批評，銷量也受壓，今年將連續第 2 年下滑。但《消費者報告》指出，老車款在可靠度方面反而對特斯拉有利，因為該公司造車品質一直在進步。特斯拉唯一可靠度低於平均的是最新車款 Cybertruck。

《消費者報告》汽車測試資深總監 Jake Fisher 說：「特斯拉不是突然變好，而是他們在同一間廠房造很類似的車已經一段時間了，可以持續改進。老車款在可靠度方面幾乎都有幫助。」

特斯拉最老的 Model S 從 2011 年底就上市，過去 14 年來一直在改善。

Fisher 表示：「Model S 在改款世界裡根本是恐龍，一款車能撐這麼久不全面改款在業界很罕見，但這對他們有幫助。」

綜合評比也進前十

特斯拉可靠度表現好，也幫品牌進入《消費者報告》更全面的「汽車品牌綜合評比」前 10 名。這份綜合評比涵蓋道路測試分數、安全性能和車主滿意度。該雜誌表示，整份綜合評比根據約 38 萬輛車的數據統計，樣本數比去年多 27%。

特斯拉在 31 個品牌中排第 10 名，比去年第 17 名進步。2018 年時特斯拉也進過前十，排第 8。