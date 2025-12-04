鉅亨網新聞中心 2025-12-04 16:00

鉅亨網首次舉辦「海外期貨知識影片大賽」，以青年視角推動金融教育，希望透過學生創作，讓海外期貨知識能以更生活化、更多元的方式被看見。本次活動邀請就讀高中與大專院校、年齡介於 18 至 30 歲的在籍學生投稿，長片與短片皆可參加，並設置專業獎及人氣獎兩大組別，最高獎金可達 20,000 元。活動同時獲得期貨業界大力支持，包含元大期貨、永豐期貨與富邦期貨均共同參與並擔任評審，期望以跨平台合作的方式深化投資教育。

鉅亨網首度舉辦「海外期貨知識影片大賽」 攜手期貨業者共同推動國際視野

元大期貨表示，海外期貨看似專業，其實充滿許多值得探索的亮點，例如不同交易所的特色、品種邏輯與全球連動性。其中以芝商所（CME）為例，其商品橫跨美股指數、利率、能源、金屬、外匯、農產品，是理解全球經濟脈絡的重要入口。元大期貨期望學生在創作過程中，也能發現海外期貨的趣味性，如從市場題材找靈感、或用影像呈現波動、趨勢與國際事件的關聯。

永豐期貨強調，推動投資教育與金融普惠一直是公司的核心理念。今年參與本活動並擔任評審，希望協助學生更深入了解期貨市場的價值與全球經濟脈動。永豐期貨期待學生以創意方式詮釋市場主題，並從中建立對國際市場的判讀能力。

富邦期貨則指出，海外期貨不僅是投資工具，更是全球經濟的即時指標，真實反映國際市場脈動。藉由本次海外期貨知識影片大賽，富邦期貨期望啟發年輕世代，從全球視角探索投資新思維，以創意影像呈現獨特觀點，將複雜概念轉化為易懂內容，傳遞投資價值與思維。同時，富邦期貨結合富邦證券所推出的『富投學苑』，以漫畫與影片打造輕鬆有趣的學習體驗，鼓勵年輕族群主動了解海外期貨。

鉅亨網表示，本次活動希望讓更多學生藉由創作過程，熟悉市場運作邏輯、培養國際視野，也能鼓勵具內容創作能力的青年被更多人看見。所有投稿最終將公開於鉅亨網 YouTube 頻道，並透過人氣投票與評審制度共同選出優秀作品。