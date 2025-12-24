鉅亨網新聞中心 2025-12-24 13:51

金屬狂飆、能源震盪 專家剖析2026年投資關鍵布局 （照片：鉅亨網拍攝）

今年原物料市場上演「冰火兩重天」！在避險需求與綠能題材發酵下，黃金、白銀與銅價強勢飆上新高；反觀能源與部分金屬，則因短期需求疲弱而表現黯淡。展望 2026 年，強勢原物料是否仍具續航力？落後族群是否醞釀補漲契機？投資人又該如何掌握行情脈動、輕鬆卡位長線契機？

隨著全球經濟轉型與科技創新加速，原物料正成為資產配置的重要核心。為了協助投資人擘劃未來藍圖，鉅亨網與永豐期貨日前舉辦「原物料連動全世界 2026 投資視野無邊界」座談會，邀請財經專家李其展、永豐期貨顧問部分析師劉佳倫、期街口布蘭特正 2 基金經理人林泳光，以及期街口道瓊銅基金經理人張恩魁，深入剖析未來原物料行情，並傳授如何掌握市場波動帶來的獲利機會。

‌



原物料偏多行情延續 基本面支撐不墜

針對整體宏觀環境，財經專家李其展認為，原物料行情將維持偏多格局，關鍵在於經濟面與需求面的同步改善。他分析，聯準會上修 2025 年至 2028 年經濟成長預測，搭配就業市場穩定與 PCE 通膨指標回落，顯示美國經濟有望實現「軟著陸」而非衰退。因此，聯準會此波的降息屬於「預防性操作」，而非景氣轉弱的救市手段。

其次，需求面的回溫亦是強力支撐。隨著美國擴大資本支出及中國經濟逐步復甦，製造業回升動能浮現，帶動金屬等原物料價格走揚。整體而言，在資金環境轉寬與經濟活動回溫的雙重利多下，大宗商品需求有望持續擴張，短期內並未出現明確轉空訊號。

避險抗通膨新顯學 大師配置納入原物料

原物料常被視為資產配置中的「分散工具」，永豐期貨顧問部分析師劉佳倫說明，主因在於它與股債市場多呈低相關甚至負相關，能有效降低整體波動。因此，投資布局若僅集中於股票，風險承受度將相對偏高，納入原物料可以讓配置更為平衡。

法人機構亦普遍將原物料納入長期配置。劉佳倫舉例，國際大型投資機構如橋水基金創辦人瑞 ‧ 達利歐 (Ray Dalio)，雖然核心部位仍以股債為主，但也會配置一定比重的黃金與大宗商品，目的就是在通膨、地緣政治或景氣循環轉折時發揮防禦作用。面對複雜多變的投資環境，單押股債已不足以應對風險，將原物料納入多元配置，已逐漸成為主流思維。

原油短空長多 供需博弈與地緣政治成關鍵

針對各類資產展望，能源市場目前呈現「短線偏弱、中長線具支撐」的格局。期街口布蘭特正 2 基金經理人林泳光分析，受美國產量創高及 OPEC 先前增產影響，今年油價震盪走跌。展望明年第一季，雖 OPEC 已決議暫停增產，讓油價維持相對穩定。但在供給充裕下，油價短期恐維持弱勢整理。

然而，中長期支撐力道正在浮現，林泳光點出兩大關鍵：首先是「投資衰退」，美國鑽井數降至三年低點，且 ESG 浪潮導致全球石化燃料投資較十年前縮減約兩成，長期產能擴張受限。其次是「地緣政治」，例如俄國近期因煉油設施遭受攻擊，限制柴油出口推升全球報價，並刺激非俄地區煉油廠開工，間接帶動原油需求；加上中國出於戰略安全持續回補庫存，均為油價提供底部支撐。

整體而言，隨著產能投資不足與地緣風險未除，加上新興市場需求發展，中長期油市仍具上行潛力。

資金潮與缺貨潮加持 銅價長線仍看俏

相較於原油的震盪，銅價今年展現強勁多頭氣勢，累積漲幅達 30%。期街口道瓊銅基金經理人張恩魁指出，主要受惠於三大引擎：聯準會降息預期引爆資金動能、亞洲現貨市場供應緊俏（洋山銅溢價居高不下），以及中國收緊再生銅政策墊高生產成本。

展望後市，「供需結構性失衡」將是支撐銅價的關鍵。張恩魁指出，供給端方面，IEA 示警淨零轉型將使 2025 年起浮現戰略缺口，加上新礦開發週期長達 15 至 20 年，供不應求恐成常態。需求端則由 AI 資料中心、電網升級與電動車普及等新興產業點火，推動長線向上趨勢。

此外，市場正經歷「區域再平衡」，亞洲新興市場隨 AI 與電動車發展崛起，接棒中國成為需求新主力，有助於降低對單一市場的依賴風險。籌碼面亦顯示銅市依然看俏，儘管銅價短線震盪，CFTC 非商業交易人於高級銅期貨的多單部位仍維持向上增加，凸顯市場對銅市後續表現的高度信心。

黃豆築出 W 底 貿易題材醞釀反彈契機

農產品方面，黃豆短線基本面雖因高庫銷比（庫存除以消費）與南美供給充裕而偏保守。不過，但技術面與籌碼面已釋出轉機。

從籌碼面觀察，劉佳倫指出，CFTC 數據顯示，資金並未因近期價格回檔而全面撤出，反而持續觀望美中貿易談判進展；若中方落實採購承諾，需求題材有望重啟。從技術型態來看，黃豆價格已修正至五年低檔，並築出漂亮的「W 底」，搭配每年 10 月至隔年 2 月的季節性上漲優勢，反彈契機逐漸浮現。

長線而言，林泳光認為，生質燃料政策推動、城市化與工業化擴張壓縮可耕地，都是支撐黃豆需求的中長期關鍵因素；再加上新興市場人口持續成長，帶動全球糧食需求擴大。國際資料顯示，非洲人口至 2041 年有機會達到 20 億人，龐大的糧食消耗，將成為黃豆、玉米與小麥等農作物的長期成長動能。

原物料投資管道比一比 期貨 ETF 成親民首選

了解趨勢後，投資人該如何參與？劉佳倫指出，投資原物料主要有四種途徑，首先是直接投資原物料，如原油或黃豆，但實務上受限於倉儲、運輸與保存等高昂成本，操作難度極高，對一般人而言幾乎不可行。

其次是投資原物料相關產業股票，如能源或礦業公司，雖交易方便，但股價受公司營運與成本牽動，未必與原物料價格同步，常面臨「商品漲、股價不動」的落差。

第三種是原物料期貨，雖最貼近原物料真實走勢，但涉及槓桿、保證金與合約轉倉等專業門檻，對於一般投資人來說，操作難度相對較高。

第四則是原物料期貨 ETF，對多數投資人而言，是相對親民的入門選擇，能反映原物料價格，但由基金經理人負責轉倉、槓桿控管與流動性管理等技術細節，讓投資人既能直接參與原物料行情，又能大幅降低進入門檻。