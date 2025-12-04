鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2025-12-04 09:01

中國沐曦積體電路 (上海) 股份有限公司周三 (3 日) 晚間正式公告其 A 股發行價為每股 104.66 元 (人民幣，下同)，擬發行 4010 萬股，募資約 39 億元。依照發行計畫，首次公開發行後的總股本將超過 4 億股。中國「國產 GPU 第一股」摩爾線程亦將於本周五(5 日) 上市。

京東、美團、騰訊齊壓注！國產GPU「第二股」今上市路演 發行價人民幣104.66元（圖：Shutterstock）

沐曦今 (4) 日正式啟動科創板上市路演，並預計在 12 月 20 日前後正式掛牌，透過此次募資加速技術突破與商業化，其未來表現值得期待。

沐曦股份此次發股共有 10 家策略配售股東，合計認購 760.5 萬股，投資金額總計約 8 億元，佔募資總額的約 20%。這些策略投資者背景顯赫，既包括「國家隊」資金，也有許多知名科技企業與頂級投資機構。

美團旗下深圳三快網路科技有限公司、京東旗下宿遷雲邦企業管理有限公司分別認購 57.33 萬股，耗資 6000 萬元，各佔發行後總股本的 1.43%，同樣投資 6000 萬元的還有小商品城全資子公司義烏中國小商品城金融控股以及香江智景基金，達到策略配售最低門檻。

此外，格林達投資 8000 萬元，佔 1.91%，盈峰集團投資 9000 萬元，佔 2.14%，天翼資本投資 1 億元，佔 2.38%。上述七家股東均被沐曦股份定義為具有策略合作關係，或是長期合作願景的大型企業或其下屬單位。

國家隊方面，國家人工智慧產業投資基金同樣投資 1 億元，而承銷商華泰聯合證券的關聯方華泰創投雖也參與，但其所持股份限售期為兩年，其餘股東限售期均為一年。

此外，員工持股平台「家園 1 號」也出資約 8600 萬元，佔股 2.05%。

早在沐曦啟動 IPO 前，騰訊、字節跳動也透過子公司提前入局，與京東、美團等共同顯示出科技巨頭對沐曦股份的高度青睞。

沐曦股份成立於 2018 年，是一家專注於高性能 GPU 研發與產業化的硬科技企業，成立僅五年便實現高速成長。財務數據顯示，2022 年公司營收僅 42.6 萬元，但到 2024 年已飆升至 7.43 億元，三年增逾 1700 倍，今年上半年營收進一步增至 9.15 億元，年增逾 400%，超過 2024 年全年水平，顯示其產品已快速商業化階段。

儘管持續高強度研發投入導致公司累積虧損超過 32 億元，今年上半年扣非後淨虧 2 億元，但這是硬科技企業攻堅核心技術的必經過程。

沐曦股份背後還集結了經緯創投、紅杉資本、國調基金等頂級資本，同時獲得葛衛東、娃哈哈等跨界投資者支持，為企業提供雄厚資金與豐富資源。

沐曦的核心團隊擁有平均近 20 年的 GPU 研發經驗，是其技術突破與市場搶灘的重要保障。沐曦堅持全端自主研發，擁有自主智慧財產權的 GPU 核心 IP、指令集與架構，配合相容主流生態的 MXMACA 軟體棧，建構起「硬體 + 軟體」雙重技術壁壘。

沐曦股份的三大產品線精準涵蓋智算推理、通用計算與圖形渲染場景，滿足智算中心、自動駕駛、數位孿生等領域需求，並與之江實驗室共建聯合實驗室，推動產學研深度融合。

沐曦股份在中國國產 GPU「四小龍」中走差異化的高性能通用 GPU 路線，與摩爾線程、壁仞科技等企業互補發展，共同推進國產替代。