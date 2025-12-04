客戶流量減少 機構調查：中國僅8%汽車經銷商看好12月經營情況

鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-12-04 04:30

最近一期「中國汽車經銷商庫存預警指數調查」顯示，僅 8.2% 汽車經銷商預期 12 月經營狀況較好，比上月下降 1.7 個百分點；預期 12 月市場不好的比例則從 17.7% 上升到 20.3%。

中國僅8%汽車經銷商看好12月經營情況。（圖：Shutterstock）

據《第一財經》周三（3 日）報導，這一數字在今年僅略優於汽車經銷商對 7 月的預期（8.1%），為今年來次低。

調查結果還顯示，認為 12 月市場需求「減少」的經銷商比例為 32.3%，這一比例較上月增加了 7.5 個百分點。

調查同時顯示，今年 11 月中國汽車經銷商庫存預警指數為 55.6%，較一年前上升 3.8 個百分點。

調查結果指出，受金九銀十透支、部分地區以舊換新政策收緊等多重因素影響，新能源車購置稅全免到期及兩新政策年度尾聲帶來的翹尾行情並不顯著。