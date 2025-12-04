馬克宏率80人代表團訪問北京 尋求中國投資、技術轉讓

鉅亨網新聞中心 2025-12-04 08:21

法國總統馬克宏及夫人布麗吉特周三（3 日）乘專機抵達北京首都機場，開啟三天訪華之行，這是馬克宏擔任國家元首以來第四次訪中，中國外交部長王毅、中國駐法大使鄧勵、法國駐華大使白玉堂到機場接機。

法國總統馬克宏及夫人布麗吉特周三乘專機抵達北京首都機場。（圖：新華社）

據《歐洲時報》報導，馬克宏率龐大法國企業代表團同行，這些企業包括從事水處理的威立雅（Veolia）、法國電力集團（EDF）、空中巴士（Airbus）、蘇伊士集團（Suez）、達能（Danone）等農食企業；還有人頭馬君度（Rémy Cointreau）等葡萄酒和烈酒品牌，以及地中海俱樂部（Club Med）等旅遊和奢侈品集團。

此外，近 80 人的龐大隨行團隊還囊括了文化界、教育界、藝術界等人士。

馬克宏夫婦周三晚在法國遠東學院北京中心合作研究員、漢學家范華（Patrice Fava）陪同下參觀乾隆花園。

中國國家主席習近平將同馬克宏舉行會談，共同引領新形勢下中法關係發展，並就重大國際和地區熱點問題深入交換意見。除了北京，馬克宏還準備訪問成都。

馬克宏此行的重要目標之一，是說服北京加大對法國的投資，希望借鑑中國的先進技術，幫助法國工業迎頭趕上。

愛麗舍宮上周強調：「經過 30 年的全球化，中國實現了高速增長與創新…… 如今，中國掌握了許多高度先進的技術，可以與其可信賴的合作夥伴分享，其中就包括歐洲國家。」

這一願景象徵著歷史性反轉。過去四十年間，技術轉移多是從歐洲流向中國，自上世紀 80 年代以來，大量歐洲企業進入中國各個省份，帶動了中國的技術吸收和產業升級。

愛麗舍宮舉例，法國核燃料集團歐安諾（Orano）已於 2024 年底與中企廈鎢新能源材料股份有限公司（XTC New Energy Materials）在敦克爾克成立合資企業，生產關鍵材料。

合資企業「是中國企業在法國投資的一種方式」，但愛麗舍宮表示，不希望在這一問題上「強制設定規則」。

2025 年諾貝爾經濟學獎得主阿吉翁（Philippe Aghion）對此表示：「這是好政策！關鍵是要確保技術轉移是雙向的。」