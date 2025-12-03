特斯拉發佈人形機器人「擎天柱」跑步影片 團隊：刷新「個人」紀錄
鉅亨網編譯陳韋廷
特斯拉 (TSLA-US)Optimus 團隊周三 (3 日) 在 X 平台上發布「擎天柱」(Optimus)人形機器人跑步影片，並寫說在實驗室刷新了「個人」紀錄。影片中，Optimus 步伐自然，晃動極小，穩定性遠超早期版本，展現出卓越的行走能力。
這段影片也凸顯 Optimus 一項常被低估的能力—自主充電。當電量不足時，它能自動偵測、定位最近的充電站，並依靠自身導航前往，僅憑後置攝影機就能完成充電動作。一排機器人安靜充電的畫面充滿科幻感，而這一幕正從想像變成現實。
先前，Optimus V2.5 在 2025 年聖地牙哥 NeurIPS 大會上亮相，其高度擬人化的雙手擁有 22 個自由度，手指可靈活彎曲、揮手，動作逼真，讓與會者近距離感受到其先進之處。
不過，V2.5 不會長期作為旗艦型號。特斯拉執行長馬斯克在第三季財報電話會上表示，Optimus V3 將於 2026 年初正式發布，稱其「逼真到你必須戳一下才能相信它真的是一台機器人」。
特斯拉在今年 11 月 6 日股東大會上宣布，人形機器人試生產產線已在佛里蒙特工廠運行，目標是 2026 年底前實現年產 100 萬台的產能。目前，特斯拉正在工廠及辦公室測試使用場景，規模化生產後每台成本將控制在 2 萬美元以內。
此前，馬斯克希望「擎天柱」能以 2 至 3 萬美元的價格出售，其生產力預計是人類的 5 倍。
特斯拉也在德州超級工廠興建大規模製造設施，計畫每年生產多達 1000 萬台機器人。目前試點生產已啟動，部分機器人已部署在特斯拉工廠及工程辦公室執行基礎任務，未來將用於更複雜的工廠流程。
與此同時，特斯拉也已經從蘋果挖角機器學習與機器人工程師，為大規模部署夯實技術實力。
