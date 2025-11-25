兩個月內三度出擊！Anthropic推Claude Opus 4.5力拼Gemini與ChatGPT

鉅亨網編譯王貞懿 綜合外電 2025-11-25 05:39

綜合外電報導，AI 新創 Anthropic 周一 (24 日) 推出最新模型 Claude Opus 4.5，主打寫程式和自動化辦公室任務。該公司表示，新模型在寫程式能力測試中超越 Google 剛發布的 Gemini 3 Pro 和 OpenAI 的 GPT-5.1，並在內部測試中首次擊敗所有人類工程師。

Anthropic推出最新AI模型Claude Opus 4.5。（圖: Anthropic）

Anthropic 表示，新模型在軟體工程工作上更勝以往，例如在不需要用戶協助的情況下修復錯誤，也能更好地在用戶電腦和網路上執行複雜的多步驟任務。

Anthropic 由 OpenAI 前員工於 2021 年創立，目前擁有超過 30 萬企業客戶，在電腦程式設計領域已成為市場領導者。但該公司正面臨來自 OpenAI 和 Google 的激烈競爭，後者上周發布 Gemini 3，在 AI 社群和投資人間引發熱烈迴響。

Claude Opus 4.5 是 Anthropic 兩個月內第三次重大模型發布，凸顯 AI 產業不停歇的開發步調。該公司 9 月底推出 Claude Sonnet 4.5 模型，隨後在 10 月發布 Claude Haiku 4.5 模型。

根據衡量 AI 系統軟體寫程式能力的測試基準 SWE-bench Verified，Claude Opus 4.5 在代理寫程式 (agentic coding) 方面達到最先進水準，優於 Google 上周發布的 Gemini 3 Pro 和 OpenAI 的 GPT-5.1。

官方在部落格中表示，新模型在處理試算表、簡報和進行深入研究等日常任務上「明顯更好」，也適合專業軟體開發人員和金融分析師、顧問、會計師等知識工作者使用。

除了模型發布，該公司周一還宣布多項產品和功能更新。Anthropic 也將 Opus 4.5 整合到微軟 (MSFT-US) Excel 軟體中，供企業客戶和訂閱高階 Max 方案的個人使用，用戶可透過聊天，指示 Claude 執行編輯試算表等任務。此外，允許 Claude 在瀏覽器分頁中採取行動的擴充功能 Claude for Chrome，正擴展到所有 Max 用戶。