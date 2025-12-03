俄羅斯已做好與歐洲開戰的準備！普丁：將快速結束且無人可以跟我談和平
鉅亨網編譯莊閔棻
俄羅斯總統普丁週二（2 日）警告歐洲國家，如果他們對俄羅斯發動戰爭，莫斯科已做好全面作戰準備，並指出歐洲將面臨毀滅性的失敗，甚至無人可與俄方談判和平條件。
根據《路透》報導，烏克蘭戰爭已接近四年，這場衝突是歐洲自二戰以來最致命的戰爭，但俄羅斯仍未能征服這個國土與人口都遠小於自己的鄰國，而烏克蘭則獲得歐洲各國及美國的支持。
歐洲及烏克蘭方面多次警告，若普丁在烏克蘭戰爭中勝利，他可能會進一步攻擊北約成員國。對此，普丁則多次否認，稱此說法毫無根據。
針對俄羅斯媒體報導匈牙利外交貿易部長 Péter Szijjártó 曾警告歐洲準備對俄羅斯開戰，普丁表示，俄羅斯並不希望與歐洲爆發戰爭。
然而，普丁指出：「如果歐洲突然想對我們發動戰爭，並且真的開戰了，結果將對歐洲來說結束得非常迅速，且甚至沒有人可以與俄羅斯談判和平。」
他同時暗示，烏克蘭戰爭並非全面戰爭，俄羅斯在行動上採取「外科手術式」策略，而這種策略在與歐洲國家的直接衝突中不會重演。
2022 年 2 月，普丁派遣數萬部隊進入烏克蘭，引發自冷戰以來最大規模的俄羅斯與西方對峙。
美方官員估計，至今已有超過 120 萬名俄羅斯和烏克蘭士兵喪生，但雙方均未公開官方傷亡數字。
普丁指責歐洲各國阻撓美國總統川普結束烏克蘭戰爭的努力，稱歐洲提出了他們明知對莫斯科「完全無法接受」的方案，然後再指控俄羅斯不願意和平。
普丁批評，歐洲國家因切斷與俄羅斯聯繫，將自己排除在烏克蘭和平談判之外，並稱：「他們站在戰爭的一邊」。
此外，普丁還威脅，要切斷烏克蘭的海上通道，以回應無人機對俄羅斯「影子艦隊」在黑海油輪的攻擊。
