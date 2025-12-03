再拋震撼彈！大賣空本尊：美國不需要Fed 它的工作全天下最簡單
鉅亨網編譯陳韋廷
美國知名投資人、電影《大賣空》原型人物 Michael Burry 周二 (2 日) 表示，美國不需要聯準會(Fed)，並認為 Fed 的工作「是世界上最簡單的」，但過去一個世紀卻造成了許多損害。
在與作家 Michael Lewis 的一場播客訪談中，當被問到對 Fed 獨立性的看法時，Burry 稱自己對此持有「病態的看法」，並預測稱美國總統川普若重新掌握對 Fed 的控制權，可能會加速終結 Fed 獨立性。
這位美國知名投資人說：「如果川普掌控聯準會，那麼所有人都會討厭它，而不僅僅是我。」
Burry 批評 Fed 即將在 12 月政策會議上降息的政策，認為當前經濟中的通膨壓力再度上升，降息恐損害儲蓄者與固定收益投資人的利益。「我們不需要它，現在沒有理由降低利率。」
此外，Burry 認為貨幣政策其實可由美國財政部指導，因為 Fed 與財政部的職能在很大程度上可互換。他並指出，Fed 負責制定短期利率和購買政府債券，而財政部則發行債券為政府籌資，兩者「幾乎已經是同一個部門」。
Burry 最後還說：「聯準會沒有做任何有幫助的事情，這是他們最簡單的工作。」
