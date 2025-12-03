search icon



再拋震撼彈！大賣空本尊：美國不需要Fed 它的工作全天下最簡單

鉅亨網編譯陳韋廷

美國知名投資人、電影《大賣空》原型人物 Michael Burry 周二 (2 日) 表示，美國不需要聯準會(Fed)，並認為 Fed 的工作「是世界上最簡單的」，但過去一個世紀卻造成了許多損害。

cover image of news article
再拋震撼彈！大賣空本尊：美國不需要Fed 它的工作全天下最簡單（圖：Shutterstock）

在與作家 Michael Lewis 的一場播客訪談中，當被問到對 Fed 獨立性的看法時，Burry 稱自己對此持有「病態的看法」，並預測稱美國總統川普若重新掌握對 Fed 的控制權，可能會加速終結 Fed 獨立性。


這位美國知名投資人說：「如果川普掌控聯準會，那麼所有人都會討厭它，而不僅僅是我。」

Burry 批評 Fed 即將在 12 月政策會議上降息的政策，認為當前經濟中的通膨壓力再度上升，降息恐損害儲蓄者與固定收益投資人的利益。「我們不需要它，現在沒有理由降低利率。」

此外，Burry 認為貨幣政策其實可由美國財政部指導，因為 Fed 與財政部的職能在很大程度上可互換。他並指出，Fed 負責制定短期利率和購買政府債券，而財政部則發行債券為政府籌資，兩者「幾乎已經是同一個部門」。

Burry 最後還說：「聯準會沒有做任何有幫助的事情，這是他們最簡單的工作。」


