亞馬遜推AI客製化服務 年費10萬美元搶攻企業市場

鉅亨網編譯王貞懿 2025-12-03 05:07

《CNBC》周二 (2 日) 報導，亞馬遜推出 Nova Forge 服務，讓企業客戶在 AI 模型訓練早期就能加入自有數據進行深度客製化，年費 10 萬美元。相較企業自建模型動輒數億美元成本，亞馬遜稱此方案更具經濟效益。

亞馬遜推出Nova Forge服務，讓企業在AI模型訓練早期就能加入自有數據。(圖:Shutterstock)

目前企業已能在大型語言模型訓練完成後進行微調，但 Nova Forge 會更依賴客戶提供的數據。Nova Forge 客戶也可選擇調整開源模型，但訓練數據和運算基礎設施不包含在服務內。

亞馬遜表示，企業自行組建模型可能需花費數億甚至數十億美元，相比之下使用 Nova Forge 更為經濟實惠。

Nova 市占率仍落後競爭對手

AWS 在 2024 年推出自家 Nova 品牌模型，但這些模型並非多數軟體開發者的首選。

創投公司 Menlo Ventures 今年 7 月調查顯示，截至年中，獲亞馬遜投資的 Anthropic 在企業大型語言模型市場占 32%，其次是 OpenAI 的 25%、Google(GOOGL-US) 的 20% 和 Meta(META-US) 的 9%。Menlo 發言人表示，亞馬遜 Nova 的市占率低於 5%。

Nova 模型透過 AWS 的 Bedrock 服務在亞馬遜雲端基礎設施上運行，Anthropic 的 Claude 4.5 模型也採用相同方式。

亞馬遜人工通用智慧首席科學家 Rohit Prasad 接受訪問時表示：「我們是專注於客戶的前沿實驗室。客戶需要這項服務，我們為客戶需求開發了這項服務。」

Prasad 表示，Nova Forge 也被亞馬遜內部團隊使用，包括負責公司商店和 Alexa AI 助理的團隊。

Reddit 等企業已採用

Reddit(RDDT-US) 需要一個能精準理解社群網路上眾多討論主題的 AI 模型來審核內容。Prasad 表示，工程師發現在 Forge 中加入 Reddit 數據訓練的 Nova 模型，表現優於市售的大規模模型。

除了 Reddit，Booking.com、Nimbus Therapeutics、野村綜合研究所和 Sony(SONY-US) 等企業也都在使用 Forge 建構模型。

企業可要求亞馬遜工程師協助建構 Forge 模型，但這項協助不包含在 10 萬美元年費內。

推出新一代推理模型

AWS 本周在拉斯維加斯舉行的 Reinvent 大會上推出新模型。Nova 2 Pro 是一款推理模型，測試顯示表現至少與 Anthropic 的 Claude Sonnet 4.5、OpenAI 的 GPT-5 和 GPT-5.1，以及 Google 的 Gemini 3.0 Pro Preview 相當。推理模型運算時間較長，但能產生更準確答案。

Prasad 表示，Nova 2 Pro 將以早期測試版形式提供給 Forge 訂閱客戶，由 Forge 客戶和亞馬遜工程師將同時試用。

另一款 Nova 2 Omni 推理模型可處理圖像、語音、文字和影片，並能生成圖像和文字。亞馬遜表示這是首款具備如此廣泛功能的推理模型，希望藉此降低 AI 模型整合成本。