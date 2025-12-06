鉅亨網編譯莊閔棻 2025-12-06 19:00

美國國防部官員近日向歐洲盟邦釋出明確訊號，要求歐洲在 2027 年前接手北約（NATO）大部分傳統防衛能力，涵蓋情報、兵力部署與飛彈防禦等核心項目。

美國要求歐洲2027年接手北約防衛重任！國防轉型期限引發盟友疑慮。(圖：Shutterstock)

根據《路透》報導，這項期限緊迫的要求，已在歐洲外交與國防圈內引發疑慮，部分官員私下直言「並不現實」。

根據五名熟悉相關討論的消息人士指出，這項立場是在本週於華盛頓舉行的一場北約政策會議中，由負責北約事務的美國國防部官員向多個歐洲代表團傳達。

《路透》分析指出，若歐洲最終承擔起北約多數傳統防衛任務，將代表美國自戰後主導北約以來，首次對與歐洲最重要軍事夥伴的合作模式進行根本性調整。

消息人士透露，美國國防部官員在會中直言，儘管自 2022 年俄羅斯全面入侵烏克蘭後，歐洲已加大防務投入，但華府對其提升防衛能力的進展仍不滿意。

美方更警告，若歐洲未能在 2027 年達標，美國可能停止參與部分北約防務協調機制。

相關談話已引起美國國會部分議員關切，一名美國官員表示，國會山莊已有官員注意到並憂心這項對歐訊息所可能帶來的戰略衝擊。

值得注意的是，所謂「傳統防衛能力」涵蓋所有非核武軍事資產，從部隊、彈藥到各類武器系統，但美國並未說明將如何衡量歐洲是否真正承擔起「多數」責任。

同時也不清楚，2027 年期限是否已成為川普政府的正式政策，抑或僅是部分美國國防部官員的立場。

美國政府內部對美國是否、以及在多大程度上應持續深度參與歐洲防務，仍存在明顯歧見。

歐洲質疑時程 技術與產能難以迅速補位

多名歐洲官員指出，無論美方採用何種評估標準，2027 年都過於倉促。

即使歐洲各國已有政治意願與財政承諾，但要在短期內取代美國某些關鍵能力，並非只靠增加預算就能完成。

其中一大挑戰來自軍工產能瓶頸。北約成員國目前普遍面臨軍備採購積壓的問題，即便依照美方建議向美國購買軍事裝備，部分關鍵武器系統即使現在下單，也可能需要多年才能交付。

此外，美國所提供的獨特能力，包括高階情報、監控與偵察（ISR）系統，更並非能以金錢直接購得，且這些能力已在烏克蘭戰爭中被證明具有關鍵價值。

北約回應保守 歐盟 2030 目標同樣吃緊

一名代表北約發言的官員在回應置評時僅表示，歐洲盟國已開始承擔更多維護大陸安全的責任，但未正面評論 2027 年期限。

該官員表示：「盟國已經意識到必須增加國防投資，並將傳統防衛的責任由美國逐步轉移至歐洲。」

目前美國國防部與白宮皆未對相關訊息作出即時回應。歐洲方面則普遍接受美國總統川普長期以來對「歐洲應為自身安全負更多責任」的要求，並承諾大幅提升國防支出。

歐盟也設定 2030 年為「歐洲可自主防衛」的目標年，並坦言必須補足防空、無人機、網路戰、彈藥等多個領域的能力缺口。

不過，多名官員與分析人士私下指出，即便是 2030 年的時程，本身都極具挑戰性。

美國政府對北約立場反覆 盟友難以判斷底線

川普政府一貫主張歐洲盟友必須為北約付出更多，但川普本人對北約的態度時常讓盟邦難以捉摸。

2024 年競選期間，川普多次公開抨擊歐洲盟友，甚至表示若成員國未「公平出資」，他甚至表示將鼓勵俄羅斯總統普丁入侵相關國家。

然而在今年 6 月的北約峰會上，川普又高度稱讚歐洲領袖，同意將成員國年度國防支出目標提高至 GDP 的 5%。

此後，川普在對俄政策上態度擺盪，先是採取強硬立場，近期則釋出願意與莫斯科就烏克蘭戰爭展開談判的訊號。

然而，歐洲官員抱怨說，他們基本上被排除在這些談判之外。

本週北約外長會議期間，美國副國務卿蘭道（Christopher Landau）直言，北約盟國應為歐洲安全承擔起主要責任。