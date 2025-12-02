摩根大通警告美國經濟現「異常脫鉤」：科技資本支出狂增 但無助就業
摩根大通在其 2026 年經濟展望中發出嚴峻警告，指出儘管企業資本支出在 2025 年持續飆升，尤其在 AI 超級巨頭大舉投入基礎設施的引領下，美國經濟表象之下正發生著一場極度反常的「脫鉤效應」。
報告指出，一般情況下，企業擴張與招聘需求應是相關聯的，但 2025 年的資本支出狂潮卻導致支出與招聘徹底割裂。科技公司投入「動輒百億」的巨額資本支出，對提振就業市場的作用卻微乎其微，幾乎失效。
這項數據分析直接挑戰了部分商業領袖所主張的，「AI 最終會創造新工作職位」的說法。
摩根大通的數據顯示，勞動力市場的疲軟跡象令人擔憂。在整個已開發達，招聘普遍疲軟，在 2025 年第三季年化增長率僅為 0.4%。除了新冠疫情封鎖期間，這一速度是全球金融危機後復甦初期以來最慢。
通常，如此大幅度的勞動力需求放緩，將被視為經濟衰退的致命警告。
特別是，美國的就業增速已下滑至年化 0.6%。報告指出，歷史經驗顯示，每當就業增速跌至這一低水準，經濟衰退便會緊隨其後，無一倖免。
分析師坦言，他們所追蹤到的，「在就業增長停滯階段，資本支出卻在加速」的經濟現象，是極度反常的。報告強調，在過去 60 年的任何一次美國經濟擴張中，都沒有出現過這種史無前例的背離。
儘管摩根大通預計，經濟可能繼續展現表面韌性，但分析師們不得不大幅削減其基線預測，因為歷史先例指向此類就業增速的墜落，最終會導向衰退。
摩根大通總結，這種對勞動力市場疲軟的擔憂，已促使聯準會的政策重心轉移，並不得不重新啟動寬鬆周期。
