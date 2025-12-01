美國「黑色星期五」零售銷售成長4.1% 超越去年

鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-12-01 08:10

Mastercard SpendingPulse 發布的最新統計顯示，今年「黑色星期五」（Black Friday）美國零售銷售額（不含汽車）較一年前增長 4.1%，超過去年 3.4% 的增速。

美國「黑色星期五」零售銷售成長4.1%，超越去年。（圖：Shutterstock）

與此同時，Adobe Analytics 的數據揭示了一個全新趨勢：生成式人工智慧（AI）首次在年底購物季扮演關鍵角色，流向美國電商網站的 AI 相關流量較去年激增 600%。

‌



除了 AI 流量暴增 600%，約 48% 受訪消費者表示，計劃在採購季利用 AI 輔助網購。

線上渠道成為今年增長的主要引擎。Adobe 的數據顯示，消費者在線上消費方面花了 118 億美元，較去年同期成長 9.1%。

這一系列數據為密切關注年終購物季的企業高層、經濟學家和投資者均提供了重要信號。

一方面，數據表明儘管面臨高昂借貸成本和就業市場不確定性，美國消費者並未停止打開錢包；另一方面，市場分析指出，銷售額的增長很大程度上是由商品價格上漲帶動，並非銷售數量增加。

若扣除通膨因素，實際支出增長幅度可能非常有限，顯示出消費者在購買決策上變得更加精明和審慎。市場的關注點正轉向消費者能在多大程度上維持這種支出水準。