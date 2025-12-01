〈陸股盤後〉11月製造業PMI小幅回升 滬指重回3,900點

鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合報導 2025-12-01 16:31

中國股市三大指數周一（1 日）收盤走高，滬指重回 3,900 點，11 月製造業採購經理人指數（PMI）為 49.2，比上月上升 0.2 個百分點，景氣有所改善。

11月製造業PMI小幅回升，滬指重回3,900點。（圖：Shutterstock）

滬指周一收盤漲 0.65% 報 3,914.01 點，深證成指漲 1.25% 報 13,146.72 點，創業板指漲 1.31% 報 3,092.5 點，滬深北三市成交額合計人民幣 1.8896 兆元。

旅遊餐飲、半導體、有色、銀行、汽車、石油類股走高。

中國 11 月製造業 PMI 為 49.2，比上月上升 0.2 個百分點；非製造業商務活動指數為 49.5，比上月下降 0.6 個百分點；綜合 PMI 產出指數為 49.7，比上月下降 0.3 個百分點。

11 月製造業 PMI 較前值小幅回升 0.2 個百分點至 49.2，基本符合市場預期。不過，該指數已連續 8 個月處於榮枯線下方。

機構認為，11 月製造業 PMI 回升的主要原因是中美經貿磋商改善外貿預期、國內政策初步顯效等。

展望下階段，東方金誠首席宏觀分析師王青認為，過去十年中 12 月製造業 PMI「7 降 2 升 1 平」，預料 12 月製造業 PMI 有可能回落至 49.1 左右。

不過，王青也指出，從穩定今年底及明年初宏觀經濟運行出發，在兩個「5,000 億」穩增長政策加碼後，不排除政府在年底前提出新的穩增長措施。年底前財政促消費力度有可能加大，央行還可能實施新一輪降息降準。這有可能帶動 12 月製造業 PMI 不降反升。

「總體上看，年底前宏觀經濟景氣度將主要取決於穩增長政策的力度和節奏。」