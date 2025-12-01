鉅亨網編譯陳韋廷 2025-12-01 08:00

香港股權資本市場今年迎來近年來最強復甦週期，國際投行憑藉全球化佈局優勢持續領先，最新市場數據顯示摩根士丹利 (下稱大摩)(MS-US) 以 116 億美元募資額高居承銷榜首，高盛集團 (GS-US) 以 74 億美元緊隨其後，合計佔據香港今年迄今 731 億美元股權融資規模的 25.9%。

25.9%！港股今年IPO規模年增232% 大摩、高盛穩居承銷主導地位（圖：Shutterstock）

專家指出，儘管中資券商依託本土優勢在 IPO 領域快速崛起，但中國企業進行大規模跨境融資時，仍優先選擇具有全球分銷網絡的專業投資。

‌



受惠於中國經濟復甦預期增強及海外資本回流，香港資本市場爆發性成長。根據 LSEG 數據，相較於 2024 年同期，今年香港股權資本市場活動總額激增 232%，IPO 融資額預計創下四年來新高。

市場分析認為，全球最大電池製造商寧德時代 46 億美元增發、紫金黃金 IPO 等標誌性交易，成為推動市場活躍的關鍵因素。

在承銷排行榜前列，大摩亞太區全球資本市場主管 Saurabh Dinakar 說：「中國企業赴港股權發行出現顯著回升趨勢。」該投行主導比亞迪 56 億美元股票配售、寧德時代定向增發等大額交易，凸顯國際投行在複雜跨境融資中的執行能力。

高盛則透過參與多宗礦業、科技類企業上市項目，穩固其市場第二把交椅地位，而瑞銀、中信證券及中金公司分居第三至第五位，形成中外機構差異化競爭格局。

分析師指出，儘管中資券商市佔率持續提升，但全球性投資仍保持著不可取代的優勢。

法國外貿銀行亞太區首席經濟學家 Alicia García Herrero 說：「超大規模交易需要依托具有國際信譽的承銷商網絡。」

以比亞迪為例，該企業選擇高盛作為主承銷商，成功吸引歐美機構投資者參與認購，印證了國際投行在跨境資本配置中的橋樑作用。

中資券商正透過差異化策略拓展市場空間。惠譽董事 Rowena Chang 觀察到，中金公司、中信證券等機構靠著對中國監管政策的深刻理解，以及與監管機構的順暢溝通管道，在中小規模 IPO 領域表現突出。

近期中金公司宣布收購小型券商的計畫，展現強化區域佈局的戰略意圖。資本市場律師 Jean Thio 透露，當前主流做法是由國際投行與本土券商組成聯合承銷團，既滿足監理合規要求，也對接全球資本需求。