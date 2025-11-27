〈房產〉房市修正中看都會區住宅總價帶 以大樓產品相對抗跌

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-11-27 11:22

2025 年房市前景不明朗，都會區房價也有所修正。實價登錄顯示，六都各類型建物房價，大部分皆呈現下滑；不過，大樓物件跌幅較小，甚至雙北市大樓還出現漲勢。房仲業者分析，限貸因素衝擊之下，買盤縮手明確，令全台房價相繼修正，但也突顯出蛋黃區住宅大樓的保值型與抗跌性。

房市修正中看都會區住宅總價帶，以大樓產品相對抗跌。(鉅亨網記者張欽發攝)

據統計，六都各建物類型中，跌幅最大分別為台中市華廈、台北市公寓及高雄市住宅大樓，三類物件跌幅都達一成以上。大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶指出，北市公寓與中市華廈，具有低總價、低單價等優勢，惟此類物件多屬高屋齡，屋況好壞落差大，加上有限貸令等因素，購屋族對老舊產品態度轉趨保守，因此較具有議價空間。

‌



至於高雄市住宅大樓多屬新成屋，仍出現價格盤整，主因為高雄受科技產業進駐與諸多建設議題挹注，疫情後吸引不少建商進駐，創造大量新成屋供給，惟適逢房市翻轉，投資、置產買盤散去，自住客亦出手謹慎，令此類物件較有賣壓，致使市況出現盤整趨勢。

值得注意的是，根據數據，桃園、台中以及台南之住宅大樓物件，跌幅僅在 1% 左右，另在雙北市大樓產品甚至出現罕見漲勢；另外，同現漲勢的還有桃園、台南市公寓產品。

賴志昶認為，在大環境衝擊之下，房市買盤無論自住或置產需求，都有回歸蛋黃區精華物件或低總價親民產品趨勢；其中，台北市住宅大樓已屬高價位，去年第三季平均平均成交總價達 4438.4 萬元，但今年平均總價上漲至 4973.4 萬元，漲幅高達 12.1%，這波漲勢不僅是反映出蛋黃區物件的抗跌性，也包含高資產族群在金融環境向好情況下，對保值型資產的穩定偏好。