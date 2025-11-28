〈台幣〉美元指數反彈 亞幣偏弱 轉貶6.8分至31.408元
鉅亨網記者王莞甯 台北
隨著美元指數反彈，新台幣連日升值後今 (28) 日趨貶整理，終場收在 31.408 元，貶值 6.8 分，台北外匯經紀公司成交值 13.73 億美元，為近期正常交投拋補量能。
新台幣今日以 31.34 元、平盤開出後，一度升值至 31.33 元，但隨後轉貶，全場趨貶整理，終場收在全日最低價 31.408 元，高低價差 7.8 分。
觀察主要亞幣，韓元再度重挫逼近 0.6%，新台幣收貶 0.22%，星元貶 0.1% 左右，日元和人民幣平盤附近波動，而美元指數則反彈逾 0.15%，僅泰銖逆勢升值近 0.2%。
國泰證期研究部指出，美國財政部長釋出聯準會主席遴選訊號，有望在聖誕節前宣布人選，市場預期新人立場將偏鴿，降息機率維持高檔。
時序已進入 11 月底，市場焦點轉向美國感恩節至聖誕節的傳統「慶祝行情」，國泰證期看好台股也將迎來投信法人的年底作帳行情，資金動能有望進一步增溫。
