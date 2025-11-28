search icon



〈台幣〉美元指數反彈 亞幣偏弱 轉貶6.8分至31.408元

鉅亨網記者王莞甯 台北

隨著美元指數反彈，新台幣連日升值後今 (28) 日趨貶整理，終場收在 31.408 元，貶值 6.8 分，台北外匯經紀公司成交值 13.73 億美元，為近期正常交投拋補量能。

cover image of news article
新台幣轉貶，收在31.408元。(鉅亨網資料照)

新台幣今日以 31.34 元、平盤開出後，一度升值至 31.33 元，但隨後轉貶，全場趨貶整理，終場收在全日最低價 31.408 元，高低價差 7.8 分。


觀察主要亞幣，韓元再度重挫逼近 0.6%，新台幣收貶 0.22%，星元貶 0.1% 左右，日元人民幣平盤附近波動，而美元指數則反彈逾 0.15%，僅泰銖逆勢升值近 0.2%。

國泰證期研究部指出，美國財政部長釋出聯準會主席遴選訊號，有望在聖誕節前宣布人選，市場預期新人立場將偏鴿，降息機率維持高檔。

時序已進入 11 月底，市場焦點轉向美國感恩節至聖誕節的傳統「慶祝行情」，國泰證期看好台股也將迎來投信法人的年底作帳行情，資金動能有望進一步增溫。


美元匯市台幣降息聯準會

