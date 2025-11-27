鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2025-11-27 13:30

豐田汽車公司周四 (27 日) 宣布，在北美市場混合動力車 (HV) 銷勢持續良好的驅動下，其 10 月全球產量達到 926,987 輛，較上年同期增長 3.8%。這是豐田自 2023 年 11 月以來，時隔近兩年 (1 年零 11 個月) 再度刷新單月最高紀錄。

豐田10月全球產量創近兩年新高 北美混動車需求強勁是主因(圖:shutterstock)

儘管全球產量連續第 5 個月高於上年同期，但這家全球最大的汽車製造商同時也受到了美國高關稅的不利影響。

在銷量方面，豐田 10 月全球銷量較上年同期增加 2.1%，達 922,087 輛。這一數字創下 10 月同期新高，象徵著豐田銷量連續第 10 個月實現年率增長。

從地區表現來看，豐田的海外生產增長了 2.2%，總計達 600,155 輛。其中，美國市場產量飆升 26.4%，達到 137,262 輛。

美國產量激增，一方面是得益於對混合動力車的強勁需求，另一方面也反映了去年部分車型因召回導致的停產後所實現的復甦。國內 (日本) 產量增長 6.8%，達到 326,832 輛，這反映了在 2024 年認證醜聞後的反彈。

然而，並非所有地區都表現強勁。在亞洲主要市場，由於部分地區政府補貼計畫結束，中國的產量下滑 6.4% 至 132,834 輛，銷量也下降了 6.6%。日本國內銷量也下降 4.2%。