中國8大車廠利潤總和 不到豐田一半

日本豐田汽車的最新財報顯示，第三季營業收入達 12.38 兆 日元 （約 5,937 億元 人民幣 ），較一年前增長 8%。儘管營業利潤下降近 28%，但淨利潤高達 9,320.8 億 日元 （約 430 億元 人民幣 ），大增 62%。

‌



而北汽藍谷 ( 600733-CN ) 和廣汽集團 ( 02238-HK ) 仍然深陷虧損泥淖，虧損額分別為 11.17 億元和 17.74 億元。

根據中國汽車流通協會最新公布的數據，今年前 10 個月中國累計零售量為 1,925 萬輛，較去年同期增長 7.9%。在銷量攀升的另一面，中國車廠急需走出「增收不增利」的困境。