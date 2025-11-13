中國8大車廠利潤總和 不到豐田一半
鉅亨網編譯鍾詠翔
日本豐田汽車的最新財報顯示，第三季營業收入達 12.38 兆日元（約 5,937 億元人民幣），較一年前增長 8%。儘管營業利潤下降近 28%，但淨利潤高達 9,320.8 億日元（約 430 億元人民幣），大增 62%。
據《第一財經》周三（13 日）報導，根據目前已經出爐的中國指標性車廠第三季財報，已經公布財報且歸屬淨利潤為正的中國 8 大車廠（比亞迪 (002594-CN) 、奇瑞、賽力斯、長城 (02333-HK) 、上汽集團 (600104-CN) 、長安汽車 (000625-CN) 、一汽解放 (000800-CN) 、東風股份 (600006-CN) ）的利潤總和僅 203.55 億元，不到豐田的一半。
而北汽藍谷 (600733-CN) 和廣汽集團 (02238-HK) 仍然深陷虧損泥淖，虧損額分別為 11.17 億元和 17.74 億元。
根據中國汽車流通協會最新公布的數據，今年前 10 個月中國累計零售量為 1,925 萬輛，較去年同期增長 7.9%。在銷量攀升的另一面，中國車廠急需走出「增收不增利」的困境。
