美國宣布：將部分對華關稅豁免期延長至明年11月

鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-11-27 08:52

美國貿易代表辦公室周三（26 日）宣布，將部份中國工業和醫療進口商品的 301 關稅豁免延長接近一年。

美國宣布將部分對華關稅豁免期延長至2026年11月。（圖：Shutterstock）

美國貿易代表辦公室在聲明中表示，此次豁免延期，是基於美國總統川普與中國國家主席習近平達成的歷史性經貿協議。白宮在 2025 年 11 月 1 日宣布這項協議。

‌



美方決定將 178 項商品的關稅豁免到期日延長至 2026 年 11 月 10 日。這些商品的關稅豁免已數次延長，最新到期日原定 11 月 29 日。

據《路透社》報導，相關商品涵蓋與太陽能相關的 14 個商品類別，以及涵蓋多種工業和醫療用品的 164 個類別，包括血壓監測設備、泵浦組件、汽車空氣壓縮機和印刷電路板。