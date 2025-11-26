字節跳動退出遊戲市場？沐瞳科技傳被拋售 沙國基金搶買
鉅亨網編譯段智恆
根據《彭博》周三 (26 日) 援引知情人士消息報導，TikTok 母公司字節跳動正在洽談出售旗下遊戲工作室上海沐瞳科技 (Moonton Technology)，買方為沙烏地阿拉伯主權基金公共投資基金(PIF) 旗下的 Savvy Games Group。據悉，相關談判已在進行中。
這項談判意味著字節跳動重新啟動出售沐瞳科技的計畫。沐瞳為熱門手遊《無盡對決》(Mobile Legends: Bang Bang) 的開發商，字節跳動於 2021 年以約 40 億美元估值收購該公司。然而，出售計畫去年曾被擱置，如今再度啟動。
知情人士指出，目前談判仍在進行中，未必會達成任何正式協議。截稿前，字節跳動未回覆媒體置評請求，Savvy Games 則拒絕發表評論。
Savvy Games 成立於 2021 年，由 PIF 創立並持有，除遊戲開發外亦涉足電競產業。PIF 近年積極投資全球遊戲產業，目標是打造沙烏地阿拉伯成為區域遊戲產業中心。該基金與 Silver Lake Management 以及 Jared Kushner 的 Affinity Partners 近期也同意以約 550 億美元收購美商藝電 (Electronic Arts)(EA-US)，成為遊戲業史上最大規模的收購案之一。
另一方面，字節跳動近一年來逐步淡出遊戲業務，未能成功撼動騰訊 (00700-HK) 等既有巨頭，導致相關業務縮編。公司已裁撤數百名員工，並逐步關閉核心遊戲品牌 Nuverse。與此同時，遊戲開發商的估值也自新冠疫情期間的高峰顯著回落，部分受到串流平台與其他線上服務爭奪使用者時間的影響。
沐瞳科技成立於 2014 年，作品包括在東南亞市場特別受歡迎的《無盡對決》，以及射擊遊戲《Project: Extraction》和角色扮演遊戲《晶核》(Crystal of Atlan)。
報導並指出，字節跳動的估值近期亦成為市場焦點。上周投資機構 Capital Today 在一筆股份交易中給出的估值約為 4,800 億美元，多位知情人士透露，該筆交易在多家投資者競標下迅速抬升價格。
