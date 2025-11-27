特斯拉決定剔除中國供應鏈？特斯拉回應！

鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-11-27 05:30

特斯拉在中國有兩個超級工廠。（圖：Shutterstock）

據《界面新聞》報導，陶琳周三（26 日）發布微博表示：「無論是美國、中國還是歐洲，Tesla 全球各生產基地的供應商選擇都採用同樣嚴格、客觀的標準，完全基於品質、總成本、技術能力成熟度以及長期供貨連續性。供應商的原產國或地理來源不構成排除性標準。」

陶琳提到，目前特斯拉在中國本土的供應鏈企業有 400 多家，其中 60 多家供應商被引入特斯拉全球採購體系。每一輛 Model 3 和煥新 Model Y 有超過 95% 的零件都產自中國。

同日特斯拉中國有關負責人說，關於特斯拉「剔除中國供應鏈」的報導為「不實消息」。

特斯拉在中國有兩個超級工廠，分別是於 2019 年投產的特斯拉上海超級工廠，以及今年 2 月投產的特斯拉上海儲能超級工廠。

根據特斯拉發布的官方數據，第三季全球交付量達到創紀錄的 49.71 萬輛，較去年同期增長 7.4%。其中中國製造的電動車交付量為 24.19 萬輛，幾乎佔全球總交付量一半，也是有紀錄以來單季第四高。

出口方面，今年 10 月特斯拉上海超級工廠出口超過 3.5 萬輛，創 2 年來單月最高出口紀錄，特斯拉 Model Y 車型出口量較去年同期大幅增長 214%。

特斯拉上海儲能超級工廠是特斯拉在華的第二座超級工廠，也是特斯拉在美國本土以外首個儲能超級工廠項目，象徵特斯拉在華業務正式步入新階段。