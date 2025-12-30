2025-12-30 11:10

「女股神」伍德 (Cathie 伍德) 的方舟創新 ETF(ARKK-US) 全年大漲 40%，ARK Next Generation Internet ETF(ARKW-US) 也累積約 40% 漲幅，超前全年目前上漲 18% 的標普 500，績效連三年輕鬆擊敗大盤，讓人不禁好奇她明年看好哪些標的。

儘管伍德近期持續賣出特斯拉股票，但巴隆周刊日前指出，這些動作規模不大，比較可能只是投資組合管理上的調整，而非對特斯拉股票前景的看法轉向。

2026 年押寶加密貨幣

但其他交易或許更能看出伍德對 2026 年的看法。方舟投資 (ARK Invest) 近期的買進動向顯示，伍德正大舉押注加密貨幣在 2026 年大反彈。

12 月以來，由於比特幣重挫掀起整個產業的慘烈賣壓，方舟旗下基金趁低大舉買進與加密貨幣高度相關的公司股票。

作為全球最大加密貨幣，比特幣曾在 10 月初創下逾 12.6 萬美元的歷史高點，但到年底最後一周，已經跌落不到 8.8 萬美元。

方舟旗下基金曾在 12 月中旬某一天，單日買進近 5000 萬美元的加密概念股，包括增持 Coinbase(COIN-US)、穩定幣公司 Circle Internet(CRCL-US)、CoinDesk 母公司 Bullish(BLSH-US)，以及以太幣資產配置公司 Bitmine Immersion Technologies(BMMR-US)。

布局阿里、百度、Weride

中國也是伍德關注的另一個重點，特別是中國本土的科技巨頭。方舟在 9 月買進阿里巴巴 (BABA-US) 的美國存託憑證 (ADR)，這項操作幾乎立刻奏效，這也是方舟自 2021 年以來首度買進阿里巴巴。

ARKK 與方舟 Next Generation Internet ETF 在某個周一合計買進 1630 萬美元的阿里巴巴，雖然阿里巴巴股價到了周三大漲逾 8%，但漲勢並未延續，在那之後 ADR 也回落 14%。

方舟也正在重新加碼百度 (BADU-US)，以及中國自駕計程車公司 WeRide。在 2021 年中國監管全面收緊之際，方舟曾幾乎清空所有中國股票部位。