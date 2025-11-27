鉅亨網編譯陳韋廷 2025-11-27 04:30

最新研究顯示，中國在全球開源 AI 模型市場首度超越美國，過去一年中國團隊開發的開源 AI 模型下載量佔比達 17%，超過美國同業對手的 15.8%，這意味著中國在全球 AI 技術應用中取得了關鍵優勢。

首超美國！陸AI開源模型17%下載量全球登頂 全球技術競爭升級（圖：Shutterstock）

《金融時報》報導，美國麻省理工學院 (MIT) 和開源 AI 新創公司 Hugging Face 的研究顯示，在當下席捲全球科技產業的 AI 熱潮裡，美國科技巨頭如 OpenAI、谷歌和 Anthropic 等，多採取「封閉」策略，將先進 AI 技術牢牢掌控，透過用戶訂閱和企業合作等方式獲利，而中國科技公司則更傾向開放策略，發布了一系列開源模型。

開源 AI 模型是程式碼和架構公開的 AI 模型，任何開發者都能下載、使用、修改和分發，其廣泛運用將對 AI 未來發展產生巨大影響，能讓新創公司更輕鬆開發產品，研究人員也能更方便地改進產品。

中國研究人員不懈努力，使中國開源模型展現強大競爭力。過去一年，中國新開發的開源 AI 模型在開源模型下載總量中的佔比上升至 17%，超過美國開發團隊，這是中國團隊首次在該指標上超越美國同行。

德國智庫墨卡託中國研究所 (MERICS) 資深分析師 Wendy Chang 指出，開源在中國更像是一種主流趨勢，美國公司因想依靠高估值賺錢，不願公開商業機密。

在中國，DeepSeek 和阿里雲的 Qwen 是下載量最多的開源模式，其中 DeepSeek-R1 模型震驚了矽谷，它成本低、算力需求少，但性能足以與美國頂尖模型比肩，引發了各界對美國 AI 實驗室競爭優勢的質疑。

麻省理工學院 (MIT) 研究員 Shayne Longpre 指出，中國科技公司正在改變 AI 模型發布的模式，許多中國公司每周或每兩星期就發布一次模型，還提供多種版本供用戶選擇，而美國科技公司往往每六個月或一年才發布一系列模型。

儘管美國推出晶片出口管制等打壓措施，但中國擁有大量優秀人才，在開發開源模型時展現出強烈的創造力。

美國川普政府試圖說服美國企業投資具有「美國價值觀」的開源模型，然而美國開源模型的大型獨立開發團隊數量遠少於中國，Meta 等美國科技巨頭如今也選擇加大對閉源模型的投資。