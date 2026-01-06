劍指特斯拉！輝達推自動駕駛模型Alpamayo挑戰FSD 馬斯克9字回應

鉅亨網編譯陳韋廷 2026-01-06 13:50

AI 晶片巨擘輝達 (NVDA-US) 周一 (5 日) 在 2026 年國際消費電子展 (CES) 上正式推出 Alpamayo 系列開放式 AI 模型及配套工具，宣稱其自動駕駛系統具備類人推理能力，可解決複雜路況下的安全挑戰，這項聲明引發特斯拉創辦人馬斯克公開回應。

劍指特斯拉！輝達推自動駕駛模型挑戰FSD 馬斯克9字回應（圖：Shutterstock）

輝達執行長黃仁勳在主題演講中表示，Alpamayo 為全球首款能思考的自動駕駛 AI，計畫年內登陸美國道路，特斯拉執行長馬斯克隨後則淡定回應稱：「我才不會因為這個失眠呢。我真心希望他們能成功。」

馬斯克還說：「這正是特斯拉在做的事。達到 99% 準確率容易，但解決極端場景的長尾問題才是真正難關。」

有網友深度剖析 Alpamayo 技術細節，該開源模型不依賴雷射雷達，採用視覺 - 語言 - 動作 (VLA) 模型架構，與特斯拉 FSD 14.3 思路高度相似。該網友指出，大規模車隊數據是否仍是決勝關鍵，並認為輝達無需實體車隊即可逼近 99% 準確率。

兩大科技巨頭的隔空交鋒，也反映出自駕技術路線的激烈競爭。產業觀察人士指出，Alpamayo 的開放式模型策略可能打破資料壁壘，但其能否突破「最後一哩路」的安全瓶頸仍需驗證。