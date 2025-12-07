鉅亨網編譯莊閔棻 2025-12-07 16:00

根據市調機構 Sensor Tower 最新數據，OpenAI 旗下的 ChatGPT 成長動能正逐漸放緩，雖仍穩居 AI 聊天機器人市場龍頭，但來自 Google(GOOGL-US) 的 Gemini 正在下載量、活躍用戶與使用時長等多項關鍵指標上加速追趕，市場競爭明顯升溫。

ChatGPT成長趨緩！市調機構示警市場接近飽和、Google Gemini急追。(圖：Shutterstock)

根據《TechCrunch》報導，目前 ChatGPT 仍占據壓倒性優勢，約占全球行動裝置下載量的 50%，並握有 55% 的全球月活躍用戶。然而，數據顯示其成長曲線已不如以往陡峭，市場逐漸接近飽和。

‌



截至 2025 年 11 月，ChatGPT 全球月活躍用戶數年增率達 180%，表現依舊亮眼，但若只看 8 月至 11 月期間，月活躍用戶僅成長約 6%，來到約 8.1 億人。

Sensor Tower 指出，這可能代表 ChatGPT 正逼近市場天花板。

相較之下，Google Gemini 在同一期間的表現更為激進。其全球月活躍用戶數在 2025 年年增 170%，而僅 8 月至 11 月就大幅成長約 30%。

分析指出，關鍵推力來自 Google 推出的全新影像生成模型「Nano Banana」，成功帶動用戶快速擴張。

Sensor Tower 也指出，目前美國約有兩倍的 Android 用戶，是直接透過 Android 作業系統本身使用 Gemini，而非透過獨立的 Gemini App。

在 Android 主導全球行動市場的背景下，這樣的深度整合讓 Gemini 不受限於單一 App 或網頁介面，成為 Google 在全球競爭中的一大優勢。

從整體 AI 聊天機器人市場來看，Gemini 在與 ChatGPT、Copilot、Claude、Perplexity 與 Grok 等主要競品的競爭中持續擴張。

2025 年 5 月到 11 月，Gemini 的全球月活躍用戶市占率提升約 3 個百分點。

反觀 ChatGPT，僅在 2025 年 8 月至 11 月短短四個月內，其全球月活躍用戶市占率就下滑約 3 個百分點。

除了 Gemini 之外，其他 AI 聊天機器人也對 ChatGPT 形成夾擊。Perplexity 與 Anthropic 旗下 Claude 在 2025 年分別錄得 370% 與 190% 的年增幅，均達三位數成長，顯示市場需求正快速分散。

在下載量方面，ChatGPT 於 11 月前的年增率約為 85%，低於整體 AI 聊天機器人平均 110% 的成長幅度。

Gemini 與 Perplexity 則是表現最為亮眼，分別年增 190% 與 215%。

用戶黏著度的差距同樣值得注意。Sensor Tower 指出，Gemini 用戶近幾個月在 App 內的每日使用時間已成長一倍以上。

到 11 月為止，用戶平均每天使用 Gemini 約 11 分鐘，自 3 月以來大增 120%，這同樣被認為與 Nano Banana 的高人氣密切相關。

相較之下，ChatGPT 用戶在同期的每日使用時長僅增加約 6%，且 11 月的使用時間甚至比 7 月下滑約 10%。

市場變化也已引起 OpenAI 高層警覺。先前外流的「紅色警報（code red）」內部備忘錄顯示，執行長奧特曼（Sam Altman）已要求團隊聚焦強化產品力，尤其在個人化、可靠性、影像生成等關鍵功能上加速進展。