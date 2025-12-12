鉅亨網新聞中心 2025-12-12 12:30

在近日公佈的《2025 全球獨角獸企業 500 強報告》中，AI 領域的黑馬 DeepSeek 憑藉高達人民幣 1.05 兆元的驚人估值，一舉躋身全球第六大獨角獸企業。在中國企業中，其估值僅次於字節跳動，超越了阿里雲和螞蟻集團等一眾科技巨頭，成為中國第二大獨角獸。

AI界最強鯰魚！DeepSeek兩年衝出兆元身價 市場為何又開始懷疑？ (圖:shutterstock)

DeepSeek 的崛起速度令人矚目。這家以大模型研發和智慧基礎設施為核心業務的公司，其關聯公司成立於 2023 年 7 月，核心產品 AI 助手 DeepSeek 於 2025 年 1 月問世，在短短兩年多的時間內，便達成了兆元估值的里程碑。

早在今年初，就有外媒對其未來成長空間給予極高預期，預測其估值最高可達 1500 億美元。分析師認為，考量到 DeepSeek 強大的研發實力，其高估值是合理的。

隨著 DeepSeek 估值暴漲，其創辦人梁文鋒的身家也隨之水漲船高。在先前公佈的《2025 年新財富雜誌 500 創富榜》上，梁文鋒首次入榜便以人民幣 1,846.2 億元的身家，傲居榜單第 10 名，躍居亞洲最富有科技大亨行列。

開源 + 高性價比 策略攪動市場競爭

DeepSeek 之所以能在競爭激烈的 AI 賽道中脫穎而出，關鍵在於其獨特的「開源 + 高性價比」策略，使其被視為 AI 產業中的一條「鯰魚」。這項策略有效推動了整個產業的快速發展，特別是在模型定價方面。

以其發表的 DeepSeekV2 開源模型為例，其推理成本被降到每百萬 token 僅 1 元，大約是 Llama3 70B 的七分之一，以及 GPT-4 Turbo 的七十分之一，極具性價比。梁文鋒對此坦言，DeepSeek 的定價原則是不貼錢也不賺取暴利，僅在成本之上保留微薄利潤。對於全面開源，他認為在顛覆性技術面前，閉源形成的護城河是短暫的，真正的價值應沉澱在團隊、組織和創新文化上。

然而，DeepSeek 的市場地位也經歷了波動。在年初爆紅後，DeepSeek 的月活躍用戶規模曾強勢登頂國產 AIGC App 榜單，但在激烈的競爭中，其月活一度出現下滑，排名被快速成長的豆包反超。

這反映了中國國內 AI 產業競爭的日益白熱化，網路巨頭如字節跳動、阿里巴巴等正持續投入鉅資，加碼 AI 基礎設施建設與模型研發。

面對內外同行的猛烈攻勢，DeepSeek 持續以技術創新做出反擊。近日，DeepSeek 同步發表了兩款正式版模型：DeepSeek-V3.2 與 DeepSeek-V3.2-Speciale。其中，DeepSeek-V3.2 在推理測驗中宣稱達到 GPT-5 的水平，僅略低於 Google 的 Gemini-3.0-Pro，顯示出其強大的技術實力已接近國際頂尖水平。而 DeepSeek-V3.2-Speciale 更在多項國際頂級競賽中斬獲金牌。

事實上，在全球範圍內，DeepSeek 的網路流量市佔也在回暖，根據數據分析公司報告，其在全球生成式 AI 工具流量佔比有所回升，顯示出其產品在國際上正重新獲得關注。

創辦人梁文鋒「極客」精神 塑造企業基因

DeepSeek 的成功，與其創辦人梁文鋒身上濃厚的「極客」屬性密不可分。梁文鋒被業界描述為中國 AI 界罕見的「兼具強大的基礎設施工程能力和模型研究能力」的人才，同時擁有驚人的學習能力，而他的這種「技術為先」的特質，也深深地影響著 DeepSeek 的企業文化。

梁文鋒是浙江大學電子資訊工程專業的優秀畢業生，並在攻讀研究生期間，便開始運用機器學習技術探索全自動量化交易。他曾先後創立杭州雅克比投資管理有限公司和幻方量化，致力於透過數學和人工智慧進行量化投資。早在 2017 年底，幻方量化幾乎所有的量化策略都已採用 AI 模型計算，並在 2018 年確立以 AI 為主要發展方向。