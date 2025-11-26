記憶體要變天了？鎧俠大股東狂倒貨套現23億美元 股價直崩12%

‌



Kioxia 股價先前受惠於市場對人工智慧需求快速成長的預期，股價強勁上漲，並在 11 月初創下歷史新高。雖然近期已自高點回落，但目前股價仍較其 1,455 日元的 IPO 發行價高出數倍。本月股價再度大幅下挫，主因是這家 記憶體晶片製造商公布的單季財報不如市場預期，導致投資人信心受挫。