記憶體要變天了？鎧俠大股東狂倒貨套現23億美元 股價直崩12%
鉅亨網編輯林羿君
貝恩資本支持的機構大量拋售鎧俠 (Kioxia) 持股，進一步引發市場對全球 AI 相關企業估值偏高的疑慮。消息傳出後，這家日本記憶體大廠股價周三 (26 日) 在東京上午一度暴跌 12%。
根據主辦承銷商高盛發布的聲明，BCPE Pangea Cayman LP 計畫將 3,600 萬股 Kioxia 股票出售給海外投資人。以 25 日收盤價每股 9,853 日元計算，這筆交易估值約為 3,550 億日元（約 23 億美元）。
Kioxia 股價先前受惠於市場對人工智慧需求快速成長的預期，股價強勁上漲，並在 11 月初創下歷史新高。雖然近期已自高點回落，但目前股價仍較其 1,455 日元的 IPO 發行價高出數倍。本月股價再度大幅下挫，主因是這家 記憶體晶片製造商公布的單季財報不如市場預期，導致投資人信心受挫。
- 想參與美股動能？懶人也會的被動投資術！
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 台股可能還會跌到這？記憶體超級循環才剛開始？
- 外資轉買超63億元 回補台積電6458張 加碼力積電、欣興
- 記憶體、GPU、SoC、被動元件無一倖免漲價潮！AI伺服器需求引爆電子產業成本
- 高通與聯發科明年將面對新挑戰：台積電2奈米與記憶體太貴
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇