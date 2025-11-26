台積電頒優良供應商 9家台廠入列 首度將建廠安全設為獎項
鉅亨網記者魏志豪 台北
台積電 (2330-TW)(TSM-US) 今 (25) 日舉辦 2025 年供應鏈管理論壇，除了正式發布《營建工地安全宣言》，更首度將建廠安全績效管理設為獨立獎項，顯現台積電對過去一年發生多次工安意外的重視，該獎項今年由帆宣 (6196-TW)、大三億營造拿下，同時，隨著晶片散熱越獲重視，健策 (3653-TW) 也首度獲選優良供應商。
台廠此次共有 9 家企業入列，包括萬潤 (6187-TW)、長春石化、中鋼構 (2013-TW)、志聖 (2467-TW)、互助營造、健策、帆宣、和淞 (6826-TW)、大三億營造，以總共 30 家來推算，台廠約占三分之一；其中，萬潤為首度入列，志聖則自 2023 年後，今年再度獲選，為第二度入列優良供應商。
台積電此次在活動首先感謝所有供應鏈夥伴過去一年的並肩同行，展現營運韌性，順利推動 2 奈米等先進製程與封裝技術研發、優化與產能擴建，並拓展全球生產布局，支持公司以領先技術與卓越製造服務，持續為全球客戶釋放創新。
台積電本屆論壇以「淨零排放—攜手供應鏈共築永續地球」為題，由台積電副總經理暨資訊長林宏達進行專題分享，探討應用 AI 成就營運卓越與永續雙贏，開創深具共好價值的創新未來。
台積電為擴大供應商卓越永續作為的影響力，並彰顯對供應商永續實績之重視，論壇邀請綠色製造卓越貢獻獲獎供應商，針對新世代製造設備節能創新深入探討。同時，透過涵蓋資訊科技、廠務與先進封裝等多元分組討論，促進交流。
廠務方面，台積電嚴肅看待營建工地安全管理，將各級承攬商安全紀錄列為承攬商評選之關鍵指標。台積電正式發布《營建工地安全宣言》，再次強調「安全」為所有營建工程的第一要務，將致力建立最高標準的營造與監造分立機制，同時延攬國際第三方專家團隊駐場檢視，由安全意識、行為與環境三大面向優化安全機制。
在大會分組討論中，除了台積電新廠工程及企業環境安全衛生主管進一步闡述、深化安全管理原則，亦邀請新廠建置安全績效表現卓越獎獲獎承攬商分享安全管理經驗，以期驅動營建產業施工安全再紮根。
台積電資深副總經理暨副共同營運長侯永清表示，感謝各位供應鏈夥伴再一次在嚴峻挑戰中，展現卓越貢獻與專業精神。透過生態系統中每位成員緊密合作，共同奠定產業領先基石，公司有信心保持充分準備、靈活應變與團結一致，深化供應鏈韌性，推動技術創新、加速淨零轉型，以安全的建廠、穩定的品質，實現下一代先進製程技術、成就永續未來。
2025 年供應鏈管理論壇由台積電執行副總經理暨共同營運長秦永沛，資深副總經理暨副共同營運長侯永清及資深副總經理何麗梅於活動頒發 2025 年優良供應商卓越表現獎，感謝供應商專業服務，並帶動供應鏈與相關產業全方位升級。
台積電本年度評選權重相較往年，更著重供應商在建廠安全、永續發展及在地化等方面的績效表現，並正式將建廠安全績效管理設為獨立獎項，獎勵卓越的建廠安全管理作為與成效。
以下為 2025 年台積電優良供應商卓越表現獎得獎完整名單：
愛德萬測試股份有限公司－卓越量產支援
萬潤科技股份有限公司－卓越量產支援
應用材料股份有限公司－綠色製造卓越貢獻暨卓越技術發展與量產支援
旭化成株式會社－卓越技術發展與量產支援
艾司摩爾科技股份有限公司－綠色製造卓越貢獻暨卓越量產支援
Austin Commercial, LP. －新廠建置表現卓越
佳能株式會社－卓越量產支援
長春石油化學股份有限公司－卓越量產支援
中國鋼鐵結構股份有限公司－新廠建置表現卓越
志聖工業股份有限公司－卓越量產支援
迪思科高科技股份有限公司－卓越量產支援
荏原製作所－卓越量產支援
互助營造股份有限公司－新廠建置表現卓越
健策精密工業股份有限公司－卓越量產支援
日商捷時雅股份有限公司－卓越技術發展與量產支援
美商科磊股份有限公司－卓越量產支援
KOKUSAI ELECTRIC－卓越量產支援
科林研發股份有限公司－卓越技術發展與量產支援
帆宣系統科技股份有限公司－新廠建置安全績效表現卓越
默克集團－綠色製造卓越貢獻
村田機械株式會社－新廠自動化表現卓越
美商昂圖科技股份有限公司－卓越量產支援
力森諾科集團－卓越技術發展與量產支援
台灣迪恩士半導體科技股份有限公司－卓越量產支援
信越半導體株式會社－卓越技術發展與量產支援
株式會社 SUMCO －綠色製造卓越貢獻暨卓越量產支援
僑力化工股份有限公司－卓越量產支援
和淞科技股份有限公司－新廠建置表現卓越
大三億營造股份有限公司－新廠建置安全績效表現卓越
優貝克科技股份有限公司－卓越量產支援
