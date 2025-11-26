OpenAI截至7月ChatGPT付費用戶3,500萬 預估到2030年衝到2.2億
鉅亨網編譯鍾詠翔
OpenAI 預估到 2030 年 ChatGPT 付費用戶數量將達到 2.2 億，年收入接近 2,000 億美元。這一強勁增長預期將公司估值推高至 5,000 億美元，超過埃克森美孚 (XOM-US) 、Netflix(NFLX-US) 等巨頭。
據《The Information》周二（25 日）報導，知情人士透露，截至今年 7 月 ChatGPT 的付費用戶數已達約 3,500 萬。
OpenAI 的目標是五年後將 ChatGPT 的每周付費用戶轉化率從目前約 5% 提升至 8.5%。
該增長策略的核心，是複製 Slack、Zoom 等企業軟體的成功路徑。通過廣受歡迎的免費版本吸引海量個人用戶，進而說服僱主採購功能更強大的企業級訂閱服務。
然而，Google 近期憑藉 Gemini 3 模型強勢反擊，加劇了市場競爭。
此外，數據顯示 ChatGPT 的用戶增長速度出現波動，OpenAI 也面臨因內容限制措施導致用戶使用時長輕微下滑等問題。
