「一塊布」賣光光！蘋果三宅一生聯名iPhone Pocket在全球售罄
外媒最新報導指出，蘋果 (AAPL-US) 與三宅一生 (ISSEY MIYAKE) 合作的配件 iPhone Pocket 已全部售罄。該配件本月在全球多個國家和地區上架銷售，包括美國、法國、中國、義大利、日本、新加坡、南韓和英國等，產品一推出便在美國市場迅速售罄，近日更在全球賣光。
《MacDailyNews》報導，iPhone Pocket 是蘋果與三宅一生基於雙方設計理念的相互尊重與共鳴，以「一塊布料」的構想為靈感打造。它採用一體式 3D 針織工藝，不僅能完全包覆 iPhone，還可靈活擴展以收納日常小物。
iPhone Pocket 採用羅紋網狀結構，承襲三宅一生獲得專利的原創褶皺美學，佩戴及攜帶 iPhone 時盡顯優雅，疏鬆透氣的織物在拉伸時會隱約透現袋中物品，還能讓人一窺 iPhone 螢幕。
此外，iPhone Pocket 源自「增設一個口袋」的創意，將趣味性與多功能性融合，有短款 (8 種顏色) 和長款 (3 種顏色) 兩種背帶選擇，適合多種佩戴方式，手提、繫在包上或直接戴在身上，能百搭各種風格。
iPhone Pocket 在不同市場的定價有所差異，在美國售價區間為 149.95 美元至 229.95 美元，在中國市場短款定價 1299 元，長款定價 1899 元。
