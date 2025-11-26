鉅亨網編譯陳韋廷 2025-11-26 09:10

外媒最新報導指出，蘋果 (AAPL-US) 與三宅一生 (ISSEY MIYAKE) 合作的配件 iPhone Pocket 已全部售罄。該配件本月在全球多個國家和地區上架銷售，包括美國、法國、中國、義大利、日本、新加坡、南韓和英國等，產品一推出便在美國市場迅速售罄，近日更在全球賣光。

「一塊布」賣光光！蘋果三宅一生聯名iPhone Pocket在全球售罄 (圖取自蘋果香港官網)

《MacDailyNews》報導，iPhone Pocket 是蘋果與三宅一生基於雙方設計理念的相互尊重與共鳴，以「一塊布料」的構想為靈感打造。它採用一體式 3D 針織工藝，不僅能完全包覆 iPhone，還可靈活擴展以收納日常小物。

iPhone Pocket 採用羅紋網狀結構，承襲三宅一生獲得專利的原創褶皺美學，佩戴及攜帶 iPhone 時盡顯優雅，疏鬆透氣的織物在拉伸時會隱約透現袋中物品，還能讓人一窺 iPhone 螢幕。

此外，iPhone Pocket 源自「增設一個口袋」的創意，將趣味性與多功能性融合，有短款 (8 種顏色) 和長款 (3 種顏色) 兩種背帶選擇，適合多種佩戴方式，手提、繫在包上或直接戴在身上，能百搭各種風格。