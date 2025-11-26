阿里巴巴吳泳銘：未來三年內不太可能出現AI泡沫
鉅亨網編譯鍾詠翔
阿里巴巴集團 (09988-HK) (BABA-US) 周二（25 日）發布 2026 年度第二季財報，集團收入達到人民幣 2,477.95 億元，優於市場預期，剔除已出售業務影響，收入較一年前增長 15%。
據《IT 之家》報導，阿里巴巴執行長吳泳銘表示，未來三年內不太可能出現人工智慧（AI）泡沫，AI 資源整體將處於供不應求的狀態。
吳泳銘說：「我們正處於投入階段，建構 AI 技術和基礎設施平台，以及生活服務與電商結合的大消費平台，創造長期戰略價值。本季度我們在這些領域大力戰略投入，AI + 雲、大消費兩大核心業務保持強勁增長。旺盛的 AI 需求推動雲智能集團收入進一步加速，季度收入增長 34%，其中 AI 相關產品收入連續第九個季度實現三位數增長。」
「在消費領域，即時零售規模擴大、單位經濟效益顯著改善，帶動淘寶 App 月活躍消費者實現快速增長。」吳泳銘稱。
阿里巴巴還表示，將積極提升 AI 能力，不排除在已承諾的三年人民幣 3,800 億元投資之外擴大投資。阿里巴巴說，考慮到客戶的需求，3,800 億元可能顯得規模較小。
