【Joe’s華爾街脈動】和談與鴿派數據推升市場漲勢，然AI領漲族群出現分歧

Joe Lu

烏俄協議進展與升高的降息押注，提振大盤走勢；儘管輝達 (NVIDIA) 因 Google 與 Meta 的競爭威脅而下滑。

cover image of news article
【Joe’s華爾街脈動】和談與鴿派數據推升市場漲勢，然AI領漲族群出現分歧 (圖：業者提供)

Joe 盧, CFA | 2025 年 11 月 25 日 美東時間


摘要
  • 潛在的烏俄和平框架與鴿派的美國經濟數據，助燃了廣泛的風險偏好情緒，全球股市上漲。
  • 大型科技股內部出現重大輪動：Alphabet 與博通 (Broadcom) 因 AI 合作消息而飆漲，而輝達 (NVIDIA) 則因傳出 Meta 正探索採用 Google 晶片而下跌。
  • 延後公布的通膨數據鞏固了市場對聯準會十二月降息的預期，公債殖利率應聲下跌至接近 4.0% 的年度低點。
  • 傳聞中由美國支持的烏克蘭和平框架，雖對油價構成壓力，使其跌至年度低點，卻因降低地緣政治風險而提振了整體市場情緒。
  • 黃金觸及歷史新高，與比特幣等投機性資產持續其強勁的分歧走勢；儘管大盤反彈，比特幣依然低迷。

在鴿派經濟數據與地緣政治緊張局勢潛在降溫的共同推動下，一個有利的「軟著陸」情境正具體化，(全文未完)

完整全文請見鉅亨號專欄_點此前往

立即加入《Joe’s 華爾街脈動》LINE@官方帳號，獲得最新專欄資訊（點此加入

關於《Joe’s 華爾街脈動》
鉅亨網特別邀請到擁有逾 22 年美國投資圈資歷、CFA 認證的機構操盤人 Joseph Lu 擔任專欄主筆。
Joe 為台裔美國人，曾管理超過百億美元規模的基金資產，並為總資產高達數千億美元的多家頂級金融機構提供資產配置優化建議。
Joe 目前帶領著由美國頂尖大學教授與博士組成的精英團隊，透過獨家開發的 " 趨勢脈動 TrendFolios® 指標 "，為台灣投資人深度解析全球市場脈動，提供美股市場第一手專業觀點，協助投資人掌握先機。

 


