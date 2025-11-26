Joe Lu 2025-11-26 08:11

烏俄協議進展與升高的降息押注，提振大盤走勢；儘管輝達 (NVIDIA) 因 Google 與 Meta 的競爭威脅而下滑。

【Joe’s華爾街脈動】和談與鴿派數據推升市場漲勢，然AI領漲族群出現分歧 (圖：業者提供)

Joe 盧, CFA | 2025 年 11 月 25 日 美東時間

摘要

潛在的烏俄和平框架與鴿派的美國經濟數據，助燃了廣泛的風險偏好情緒，全球股市上漲。

大型科技股內部出現重大輪動：Alphabet 與博通 (Broadcom) 因 AI 合作消息而飆漲，而輝達 (NVIDIA) 則因傳出 Meta 正探索採用 Google 晶片而下跌。

延後公布的通膨數據鞏固了市場對聯準會十二月降息的預期，公債殖利率應聲下跌至接近 4.0% 的年度低點。

傳聞中由美國支持的烏克蘭和平框架，雖對油價構成壓力，使其跌至年度低點，卻因降低地緣政治風險而提振了整體市場情緒。

黃金觸及歷史新高，與比特幣等投機性資產持續其強勁的分歧走勢；儘管大盤反彈，比特幣依然低迷。

在鴿派經濟數據與地緣政治緊張局勢潛在降溫的共同推動下，一個有利的「軟著陸」情境正具體化，(全文未完)