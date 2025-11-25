鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2025-11-25 16:10

隨著市場對進一步寬鬆政策的預期持續升溫，聯準會將在今年年底的會議上降息的機率大幅提高。根據 CME 集團的 FedWatch 工具顯示，聯準會將在其即將於 12 月 9 日至 10 日舉行的會議上降息 1 碼的可能性現已達到 81%。這一數字在短短一周內幾乎翻了一倍。

鴿派訊號重新主導市場預期 聯準會12月降息機率飆升至81%(圖:shutterstock)

市場預期大增的原因，是聯準會官員和投資者更加認為，勞動力市場持續疲軟和通膨低迷，這些都成為採取額外支持的理由。

(來源: CME FedWatch)

鴿派官員發聲支持降息

多位聯準會高級官員近期的表態強化了市場對降息的信念。聯準會理事華勒 (Christopher Waller) 表示，疲軟的就業和通膨指標使得 12 月降息是合適的。華勒提到，大部分私營部門和非正式數據表明勞動力市場持續走弱，且通膨正按計畫放緩。

舊金山 Fed 主席戴利 (Mary Daly) 周一向《華爾街日報》表示，她支持連續第三次降息。華勒和戴利均對 9 月份就業報告的可靠性表示懷疑，該報告顯示新增就業人數為 11.9 萬人，但可能面臨下修，同時失業率已上升至 4.4%。

推動近期預期重估的關鍵因素似乎是紐約 Fed 主席威廉斯 (John Williams)。他上周的發言進一步堅定了市場對降息一碼的信念，他表示降息的大門是敞開的。威廉斯認為，目前的貨幣政策「適度緊縮」，但程度有所減輕，因此「仍有空間在短期內進一步調整聯邦基金利率目標區間」，使其更接近中性範圍。

他指出，隨著就業增長放緩和工資增長趨於溫和，勞動力市場的風險已經惡化，而通膨的上行風險則有所減輕。

內部存在分歧，密切關注數據

儘管高層官員發出信號，但聯準會決策者對於降息的必要性仍存在分歧。聯邦公開市場委員會 (FOMC) 成員內部正處於一場拉鋸戰中：一派傾向於進一步降息以支撐降溫的勞動力市場，而另一派則主張維持利率不變，作為對抗持續高於目標的通膨的保險。例如，堪薩斯 Fed 主席施密德 (Jeff Schmid) 在 10 月份就投了反對票，傾向於維持利率不變，他當時提及了高通膨。