蘋果iPhone Fold新進展！美媒：有望成業界第一款無折痕的折疊螢幕手機

鉅亨網編譯陳韋廷 2025-11-25 14:10

《MacRumors》最新報導指出，蘋果 (AAPL-US) 在折疊螢幕手機研發上取得關鍵性突破，首款折疊手機 iPhone Fold 已成功克服業界長期存在的「折痕」難題，實現「無折痕」設計，有望成為全球首款真正意義上沒有明顯折痕的摺疊手機。此項技術進展為預計明年正式上市的 iPhone Fold 打下堅實基礎，也將為高端折疊螢幕市場注入全新選擇。

蘋果iPhone Fold傳新進展 美媒：有望成業界第一款無折痕的折疊螢幕手機（圖：Shutterstock）

根據供應鏈消息，此次技術突破的核心在於螢幕與鉸鏈系統的創新整合。iPhone Fold 的內螢幕雖由三星獨家供應，但其面板結構設計、材料處理與層壓工藝均由蘋果主導研發。

為徹底解決傳統折疊手機常見的螢幕折痕問題，蘋果聯合新日興、安費諾等主要供應商共同開發關鍵軸承組件，透過優化螢幕與軸承的配合邏輯，從源頭上避免螢幕中央出現永久性折痕。

在鉸鏈技術方面，蘋果與合作夥伴成功掌握以液態金屬打造高強度鉸鏈組件的技術，該材料具備低變形、高韌性的特性，不僅能提升折疊耐用度與使用壽命，還能兼顧手機握持時的細膩手感。