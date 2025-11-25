白宮稱美烏總統暫不見面 和平方案從28點縮減為19點

鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-11-25 08:22

美國白宮新聞秘書萊維特周一（24 日）說，川普總統本周沒有與烏克蘭總統澤倫斯基見面的安排。據多家美國媒體報導，美國和烏克蘭前一天在瑞士日內瓦舉行會談，將美方就結束烏克蘭戰爭所提 28 點新計畫縮減為 19 點。

白宮稱美烏總統暫不見面。（圖：新華社）

萊維特當天告訴媒體記者，目前沒有美烏領導人會晤安排。在回答川普是否依然要求烏克蘭最遲本月 27 日接受 28 點新計畫的提問時，她只是說川普希望和平協議儘快達成。

美國和烏克蘭代表 23 日在瑞士日內瓦就 28 點新計畫舉行會談。據白宮當天晚些時候發表的美烏聯合聲明，雙方當天在會談中起草了一份更新和完善後的和平框架協議。

據《Newsweek》報導，美烏代表團在日內瓦起草了一份 19 點計畫，領土問題、對烏安全保障等最具爭議的議題留給美烏兩國總統決定。

據《華盛頓郵報》報導，許多爭議條款被修訂，雖然目前草案中的措辭並非烏方「可以全部接受」，但文本經過修改後「至少可以考慮」。

《彭博》則報導，美烏精簡了方案內容，以便儘快實現停火。一名烏烏克蘭官員說，雙方並未排除烏克蘭加入北約（NATO）的可能性，且這一點可能成為烏克蘭安全保障的條款之一。