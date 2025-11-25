川普、習近平通話 習近平提到台灣
鉅亨網編譯鍾詠翔
中國國家主席習近平周一（24 日）晚間同美國總統川普通話，習近平闡明了中方在台灣問題上的原則立場，強調台灣回歸中國是戰後國際秩序重要組成部分。
據《新華社》報導，習近平指出，上個月習近平與川普在韓國釜山舉行會晤，達成很多共識，為中美關係這艘巨輪穩健前行校準航向、注入動力，也向世界傳遞積極信號。
習近平表示，釜山會晤以來，中美關係總體穩定向好，受到兩國和國際社會普遍歡迎，事實再次說明，中美「合則兩利、鬥則俱傷」是經過實踐反復驗證的常識，中美「相互成就、共同繁榮」是看得見、摸得著的實景。
習近平說，雙方要保持住這個勢頭，堅持正確方向，秉持平等、尊重、互惠態度，拉長合作清單、壓縮問題清單，爭取更多積極進展，為中美關係打開新的合作空間。
習近平闡明了中方在台灣問題上的原則立場，強調台灣回歸中國是戰後國際秩序重要組成部分。中美曾並肩抗擊法西斯和軍國主義，當前更應該共同維護好二戰勝利成果。
據《新華社》報導，川普表示，習近平是偉大的領導人。他同習近平在釜山的會談非常愉快，完全贊同習近平對兩國關係的看法。雙方正在全面落實釜山會晤達成的共識。
據《新華社》報導，川普稱，中國當年為二戰勝利發揮了重要作用，美方理解台灣問題對中國的重要性。
