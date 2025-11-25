search icon



鉅亨速報 - Factset 最新調查：阿拉莫斯黃金(AGI-US)EPS預估上修至1.48元，預估目標價為46.01元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共11位分析師，對阿拉莫斯黃金(AGI-US)做出2025年EPS預估：中位數由1.42元上修至1.48元，其中最高估值1.76元，最低估值1.31元，預估目標價為46.01元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值1.76(1.76)3.073.273.79
最低值1.31(1.31)1.812.312.47
平均值1.49(1.48)2.432.712.93
中位數1.48(1.42)2.522.62.84

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值19.21億29.05億29.71億35.74億
最低值17.93億22.42億25.11億27.40億
平均值18.66億25.45億27.50億31.57億
中位數18.72億25.11億27.99億31.56億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS0.37-0.170.090.530.70
營業收入7.48億8.24億8.21億10.23億13.47億

詳細資訊請看美股內頁：
阿拉莫斯黃金(AGI-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


