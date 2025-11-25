鉅亨速報 - Factset 最新調查：阿拉莫斯黃金(AGI-US)EPS預估上修至1.48元，預估目標價為46.01元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共11位分析師，對阿拉莫斯黃金(AGI-US)做出2025年EPS預估：中位數由1.42元上修至1.48元，其中最高估值1.76元，最低估值1.31元，預估目標價為46.01元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|1.76(1.76)
|3.07
|3.27
|3.79
|最低值
|1.31(1.31)
|1.81
|2.31
|2.47
|平均值
|1.49(1.48)
|2.43
|2.71
|2.93
|中位數
|1.48(1.42)
|2.52
|2.6
|2.84
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|19.21億
|29.05億
|29.71億
|35.74億
|最低值
|17.93億
|22.42億
|25.11億
|27.40億
|平均值
|18.66億
|25.45億
|27.50億
|31.57億
|中位數
|18.72億
|25.11億
|27.99億
|31.56億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|0.37
|-0.17
|0.09
|0.53
|0.70
|營業收入
|7.48億
|8.24億
|8.21億
|10.23億
|13.47億
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
