鉅亨速報 - Factset 最新調查：布里克斯摩爾房地產集團(BRX-US)EPS預估上修至1.04元，預估目標價為30.00元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共8位分析師，對布里克斯摩爾房地產集團(BRX-US)做出2025年EPS預估：中位數由1.01元上修至1.04元，其中最高估值1.08元，最低估值0.91元，預估目標價為30.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值1.08(1.08)1.11.151.18
最低值0.91(0.91)0.940.980.98
平均值1.02(1.01)1.011.091.08
中位數1.04(1.01)1.021.11.08

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年
最高值13.79億14.75億15.52億
最低值13.26億14.06億14.48億
平均值13.65億14.29億14.89億
中位數13.67億14.24億14.85億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS0.410.901.171.011.11
營業收入10.53億11.52億12.18億12.45億12.85億

詳細資訊請看美股內頁：
布里克斯摩爾房地產集團(BRX-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


