鉅亨速報 - Factset 最新調查：布里克斯摩爾房地產集團(BRX-US)EPS預估上修至1.04元，預估目標價為30.00元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共8位分析師，對布里克斯摩爾房地產集團(BRX-US)做出2025年EPS預估：中位數由1.01元上修至1.04元，其中最高估值1.08元，最低估值0.91元，預估目標價為30.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|1.08(1.08)
|1.1
|1.15
|1.18
|最低值
|0.91(0.91)
|0.94
|0.98
|0.98
|平均值
|1.02(1.01)
|1.01
|1.09
|1.08
|中位數
|1.04(1.01)
|1.02
|1.1
|1.08
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|13.79億
|14.75億
|15.52億
|最低值
|13.26億
|14.06億
|14.48億
|平均值
|13.65億
|14.29億
|14.89億
|中位數
|13.67億
|14.24億
|14.85億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|0.41
|0.90
|1.17
|1.01
|1.11
|營業收入
|10.53億
|11.52億
|12.18億
|12.45億
|12.85億
詳細資訊請看美股內頁：
布里克斯摩爾房地產集團(BRX-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
