鉅亨速報 - Factset 最新調查：阿拉莫斯黃金(AGI-US)EPS預估下修至1.42元，預估目標價為46.39元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共11位分析師，對阿拉莫斯黃金(AGI-US)做出2025年EPS預估：中位數由1.5元下修至1.42元，其中最高估值1.56元，最低估值1.31元，預估目標價為46.39元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|1.56(1.56)
|2.87
|3.16
|3.79
|最低值
|1.31(1.31)
|1.9
|2.16
|2.47
|平均值
|1.45(1.47)
|2.41
|2.5
|3.13
|中位數
|1.42(1.5)
|2.5
|2.42
|2.97
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|19.86億
|28.65億
|29.27億
|35.74億
|最低值
|17.91億
|20.49億
|22.45億
|31.56億
|平均值
|18.91億
|24.61億
|26.20億
|33.61億
|中位數
|19.01億
|24.28億
|25.66億
|33.52億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|0.37
|-0.17
|0.09
|0.53
|0.70
|營業收入
|7.48億
|8.24億
|8.21億
|10.23億
|13.47億
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 從總經到ETF一次掌握市場脈動
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：阿拉莫斯黃金(AGI-US)EPS預估上修至1.5元，預估目標價為46.13元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：阿拉莫斯黃金AGI-US的目標價調升至45.58元，幅度約3.59%
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：阿拉莫斯黃金(AGI-US)EPS預估下修至1.39元，預估目標價為42.74元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：阿拉莫斯黃金AGI-US的目標價調升至42.16元，幅度約5.23%
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇