鉅亨速報

Factset 最新調查：阿拉莫斯黃金(AGI-US)EPS預估下修至1.42元，預估目標價為46.39元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共11位分析師，對阿拉莫斯黃金(AGI-US)做出2025年EPS預估：中位數由1.5元下修至1.42元，其中最高估值1.56元，最低估值1.31元，預估目標價為46.39元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值1.56(1.56)2.873.163.79
最低值1.31(1.31)1.92.162.47
平均值1.45(1.47)2.412.53.13
中位數1.42(1.5)2.52.422.97

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值19.86億28.65億29.27億35.74億
最低值17.91億20.49億22.45億31.56億
平均值18.91億24.61億26.20億33.61億
中位數19.01億24.28億25.66億33.52億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS0.37-0.170.090.530.70
營業收入7.48億8.24億8.21億10.23億13.47億

詳細資訊請看美股內頁：
阿拉莫斯黃金(AGI-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

美股市場預估EPSAGI

