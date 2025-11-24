search icon



鉅亨速報 - Factset 最新調查：艾利科技ALGN-US的目標價調升至178元，幅度約3.19%

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共12位分析師，對艾利科技(ALGN-US)提出目標價估值：中位數由172.5元上修至178元，調升幅度3.19%。其中最高估值220元，最低估值150元。

綜合評級 - 共有17位分析師給予艾利科技評價：積極樂觀10位、保持中立6位、保守悲觀1位。

艾利科技今(24日)收盤價為142.56元。近5日股價上漲3.19%，標普指數下跌1.04%股價漲幅表現優於大盤。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。



